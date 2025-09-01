El triunfo de Colo Colo en el Superclásico contra U de Chile sigue celebrándose en la familia alba, y literal en la familia. Es que nuevamente apagando incendios, Hugo González salió victorioso en esta pasada como DT interino, logrando cuatro de seis puntos.

El eterno funcionario del Cacique en las series menores no lo pasó bien estas semanas y así lo relata su hijo que lleva el mismo nombre. En diálogo con RedGol, el también directivo de San Antonio Unido cuenta cómo lo vivieron desde adentro.

“Cuando asume mi papá no es porque el equipo anda bien. No fueron partidos fáciles, Colo Colo venía sin triunfos, nosotros sabemos que mi padre está vigente, pero asumir un fierro caliente en el equipo más grande de Chile es súper complicado”, explica.

Así fueron los días de Hugo González en Colo Colo

Hugo González Flores, quien también las oficia como gerente en San Antonio Unido, relata desde adentro cómo vivió su padre los días de interinato en Colo Colo en medio de complejo momento familiar.

Hugo González Jr (a la izquierda). / Foto cedida

“En palabras de mi viejo, nos hablaba para nosotros como familia y decía ‘llevo ocho días en Colo Colo y parece que ya era un año’. La presión de no poder dormir, de que todo lo que haga está malo, son cosas de lo que es Colo Colo”, comenta a RedGol.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Hugo González Jr relata la dificultad en el SAU también, ya que “han sido meses muy difíciles, no solo futbolísticos, sino que familiares, porque uno sigue bancando el proyecto por la gente, por el cariño que uno le ha tomado a la institución y y ha sido difícil”.

González en el SAU (a la izquierda).

“Con Colo Colo fue un grito de gol que me que me ayudó porque anímicamente no estaba bien en lo personal y es algo hermoso por mi padre. Yo sé que que él ama el club, él es una persona que que se le han dado oportunidades laborales y él siempre ha dicho que no porque ama Colo Colo”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

La figura de Arturo Vidal

Hugo González padre ha sido uno de los entrenadores más queridos por Arturo Vidal, lo que hizo que su hijo conociera al King desde los inicios. Así lo explica el actual funcionario del SAU.

“Él vino de la Juve una vez que estuvo acá por la selección e hizo una despedida. Invitó a mi padre y nosotros lo acompañamos, siempre ha sido muy agradecido como persona con mi padre y tiene un aura distinta cuando uno lo ve, es el mejor jugador de la historia del fútbol chileno”, cerró.