Colo Colo cortó su mala racha y volvió a celebrar un triunfo en el Superclásico ante la U de Chile. El Cacique derrotó al Bulla por la cuenta mínima en un duelo que estuvo marcado por la expulsión de Franco Calderón y la polémica tarde de Javier Correa.

De hecho, tras el partido el presidente de Azul Azul, Michael Clark, disparó con todo contra el arbitraje. “Estaba el rumor de que, si la U iba ganando, el partido no iba a terminar. Y realmente eso condiciona el arbitraje. Da mucho coraje“, dijo.

Eso no fue todo, ya que el mandamás del Bulla insistió en sus dardos contra el juez. “Creo que el resultado pasó por el arbitraje, fue muy malo. Vi un árbitro con temor, con miedo, se equivocó. Eso marca el partido. Uno cuando viene acá pasan cosas que en otras canchas no pasan“, agregó.

Colo Colo manda a callar a la U por sus reclamos al arbitraje

En Colo Colo no anduvieron con cosas y le pegaron con todo de vuelta a la U por las críticas al arbitraje. Desde el Cacique reaccionaron a los dichos de Michael Clark con un fuerte dardo.

La U quedó muy molesta con el arbitraje en el Superclásico ante Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue Aníbal Mosa quien sacó la voz en el Estadio Monumental para responderle al mandamás azul. “Nada, yo creo que el partido se dio de buena manera. Nosotros cuando hemos perdido los clásicos nos hemos ido calladitos, hemos reconocido la derrota“, dijo el presidente de Blanco y Negro.

En esa misma línea, el dirigente de Colo Colo remarcó que en la U deben entender que es parte del fútbol “porque en los equipos se gana o se pierde. Cuando se gana, bueno, es porque un equipo jugó mejor que el otro“.

Finalmente, Aníbal Mosa insistió en que Michael Clark pegó manotazos de ahogado. “Cuando uno pierde es porque el otro jugó mejor que nosotros. Así que nada, no tengo nada que decir respecto a esas declaraciones“.

Quedará esperar ahora para ver si es que en el informe arbitral hay alguna denuncia del juez. Los reclamos no se hicieron esperar y, así como se le acusó a algunos integrantes del Eterno Campeón en el pasado como Jorge Almirón o Arturo Vidal, podría pasar lo mismo.

Colo Colo celebra un triunfo de oro ante la U en el Superclásico. El Cacique vuelve a los triunfos, se mete en la pelea por copas internacionales y se ilusiona con un cierre de temporada mucho mejor a la que fue hasta ahora.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo celebra el triunfo ante la U en el Superclásico y se prepara para un nuevo cara a cara ante su archirrival. El Cacique y el Romántico Viajero se enfrentarán el próximo domingo 14 de septiembre en la definición de la Supercopa de Chile.

Así queda la tabla de posiciones tras el triunfo de Colo Colo

