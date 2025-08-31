Corría la media hora de partido y llegaría la primera gran polémica en el Superclásico del Estadio Monumental. Esta vez, de la mano de U de Chile vino la mala noticia.

Es que tras una contra azul que frenó Colo Colo, el defensa Franco Calderón se barrió por atrás ante Vicente Pizarro y ardió Troya entre sus compañeros, que se enfrentaron a pechazos.

Fue ahí que el juez Cristián Garay se llevó la mano atrás y ante la sorpresa de todos sacó la cartulina roja para expulsar directamente al defensa de U de Chile, que poco y nada reclamó ante el cobro.

Así fue la roja que dejó a U de Chile con uno menos

Franco Calderón recibió automáticamente la tarjeta roja al barrerse por atrás ante un balón disputado con Vicente Pizarro, quien pese a las muestras de dolor siguió jugando.

En el momento se temió lo peor para Vicho, pero finalmente la dolencia no pasó a mayores y siguió jugando el partido, con una U de Chile que comenzó a replegarse tras quedar con uno menos.

Franco Calderón venía siendo habitual titular en la U y uno de los pilares en defensa tanto en la Liga de Primera como en Copa Sudamericana, por lo que el equipo sintió su baja en Macul.

U de Chile sumó un nuevo expulsado en un Superclásico, luego que en la primera rueda Marcelo Díaz viera la tarjeta roja tras un encontrón con Esteban Pavez, en lo que refleja la rivalidad e intensidad de este tipo de partidos.

