El Superclásico 198 tuvo a Colo Colo en crisis total, mientras la U de Chile llegó aún masticando la rabia tras la barbarie en Avellaneda. Por ello, los hinchas locales no dejaron pasar la oportunidad para caerle al clásico rival.

Si bien muchos dicen que es floclor en el fútbol chileno, otros derechamente repudiaron el actual de fanáticos albos a la hora de repasar a la U por la violencia sufrida en Argentina.

Un globo gigante se tomó la tribuna Océano del recinto de Macul, mientras en las afueras del estadio se vieron panfletos con la imagen del personaje Shin – Chan con la camiseta azul.

La repasada de Colo Colo a hinchas azules

Tanto en redes sociales como en la propia transmisión del Colo Colo vs U de Chile se vieron burlas en afiches hacia lo sufrido por hinchas bullangueros en Avellaneda, con los fanáticos albos recordándoles el hecho.

Tanto en las afueras del Estadio Monumental como en el codo y en el sector Arica dentro del recinto se vio al personaje de dibujos animados con la camiseta de la U. Esto, aludiendo a los chilenos despojados de sus ropas en la tribuna del Rojo.

El hecho rápidamente se tomó las redes sociales con repudio transversal en la parcialidad de U de CHile y el fútbol chileno en general, mientras algunos albos festinaron con la creatividad.

Lo cierto es que la rivalidad se demostró una vez más en las hinchadas, con los colocolinos en crisis, pero pegándole de entrada a la U por la barbarie a sus hinchas en Copa Sudamericana.