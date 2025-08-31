Colo Colo terminó la búsqueda de su nuevo técnico y se prepara para lo que será el nuevo ciclo en el Estadio Monumental. Fernando Ortiz fue elegido como el reemplazante de Jorge Almirón y los hinchas ya esperan por su presentación oficial.

El entrenador fue oficializado durante la tarde del sábado y algunos esperaban verlo en el Superclásico ante la U. Es por ello que previo al encuentro, Aníbal Mosa decidió calmar la ansiedad del pueblo albo y les reveló cuándo dará su primera conferencia de prensa.

La idea de la dirigencia de Blanco y Negro era asegurar al nuevo técnico apenas termine el choque con el Bulla. Ante esto, el DT armó las maletas y se viene de inmediato al país para iniciar su aventura en el fútbol chileno.

Fernando Ortiz llega a Colo Colo a primera hora de la próxima semana

El proceso de Fernando Ortiz en Colo Colo arrancará de inmediato. El nuevo técnico del Cacique llegará al país en las próximas horas para ser presentado de forma oficial y ante la prensa.

Fernando Ortiz inicia su ciclo en Colo Colo de inmediato. Foto: Getty Images.

Aníbal Mosa llegó temprano este domingo al Estadio Monumental para el Superclásico. Ahí el presidente de Blanco y Negro se refirió a la llegada del argentino, asegurando estar “contento”.

“Es una persona que tiene sus pergaminos, que tiene un estilo de trabajo que nos gustó“, añadió el mandamás albo. Esto, ante las dudas que ha provocado en los hinchas el último paso del DT por el Santos Laguna, donde perdió 14 de 17 partidos.

Tras ello, Aníbal Mosa reveló cuándo será la presentación de Fernando Ortiz como técnico de Colo Colo. “Esperemos presentarlo mañana. Estamos contentos“, sentenció.

Así, se espera que por horas de la tarde se lleve a cabo el entrenamiento en el que pueda compartir con el plantel. Así, poder preparar su estreno, el que será nada menos que la Supercopa ante la U.

Fernando Ortiz afina los últimos detalles para sentarse en la banca de Colo Colo. El Cacique tiene a su nuevo técnico y sólo ruega que les ayude a salir de la crisis que han vivido durante el centenario.

¿Cuáles son los números de Fernando Ortiz como técnico?

Fernando Ortiz ha logrado dirigir un total de 174 partidos oficiales antes de su llegada a Colo Colo. En ellos ha conseguido 82 triunfos, 34 empates y 58 derrotas, con 290 goles a favor y 232 en contra.

¿Cuándo puede debutar Fernando Ortiz en Colo Colo?

Luego del Superclásico con la U, Colo Colo comenzará con la era de Fernando Ortiz. El técnico puede hacer su debut en el Cacique el próximo 14 de septiembre en la Supercopa de Chile frente al Romántico Viajero desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

