Ha llegado el día de uno de los partidos más esperados del año en la Liga de Primera. Este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas Colo Colo recibe a la U de Chile en la versión 198 del Superclásico del fútbol chileno, el que estará marcado por lo clave que es para cada uno.

Mientras el Cacique viene de anunciar la llegada de Fernando Ortíz para salir de su crisis, el elenco de Gustavo Álvarez va otra vez al Estadio Monumental a tratar de hacer historia. Ambos necesitan sumar de a tres a toda costa, por lo que nos esperan 90 minutos de infarto.

¿Cómo llega Colo Colo?

Colo Colo no lo ha pasado nada de bien en la previa del Superclásico ante la U. El Cacique arrastra una temporada para el olvido en el año de su centenario y llega al encuentro con números muy preocupantes.

Instalado en el décimo lugar de la tabla de posiciones con 28 puntos, está quedándose sin copas internacionales y sin opciones al título. Como si fuera poco, hace cinco partidos que no gana y viene de un pobre empate ante Palestino de la mano de la dupla técnica interina de Hugo González y Luis Pérez.

¿Cómo llega la U?

Si bien su año ha sido más que destacable, la U tampoco llega en las mejores condiciones al Superclásico. El dolor por lo ocurrido ante Independiente en Argentina sigue latente en un equipo que no jugó la fecha pasada y que se está quedando cada vez más lejos del título.

El Bulla está tercero en la tabla de posiciones con 38 puntos, sólo superado por el líder Coquimbo Unido y Palestino. De los Piratas se encuentran a 15 unidades, por lo que necesitan ganar como sea si es que quieren seguir soñando con ser campeones al final de la temporada.

¿Cuál será la formación de Colo Colo?

Colo Colo ya tiene todo definido para saltar a la cancha del Estadio Monumental a disputar el Superclásico. La más probable formación del Cacique será con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en la defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez y Arturo Vidal en el mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en la delantera.

¿Cuál será la formación de la U?

La U irá con lo mejor que tiene a buscar los tres puntos en el Superclásico del fútbol chileno. La probable oncena del Bulla será con Cristopher Toselli en la portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en el ataque.

¿Cómo está el historial del Superclásico?

Colo Colo y la U chocan en el Superclásico para tratar de mover los números del historial que hay hasta ahora. El Cacique ha logrado 89 triunfos, mientras que el Bulla ha vencido en 50 ocasiones. Ambos han empatado en 58 oportunidades.

En cuanto a goles, el Eterno Campeón tiene una ventaja de 328 contra los 243 del Romántico Viajero. Eso sí, la racha ahora está a favor del elenco estudiantil, que no sabe de derrotas ante el cuadro albo desde hace 3 años.

Revisa la tabla de posiciones previo al Superclásico entre Colo Colo y la U

