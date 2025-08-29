Este domingo 31 de agosto se lleva a cabo en el Estadio Monumental una nueva versión del Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile, edición 198 del partido más importante del año en Primera División y que enfrenta a dos clubes con dispar presente deportivo.

Mientras la U busca seguir a la caza de Coquimbo Unido, los albos esperan cerrar el interinato de Hugo González de buena forma. Más que un partido de fútbol, este encuentro arrastra décadas de historia, rivalidad dentro de la cancha y números que en cada nueva versión cambian desde aquel primer cruce oficial en 1938.

Historial de Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile:

El Superclásico del fútbol chileno se ha disputado actualmente en 197 ocasiones solamente por primera división, dejando fuera duelos no oficiales o de otras competencias, ya sean internacionales o locales como la Supercopa o Copa Chile.

Este registro indica que Colo Colo ha logrado el triunfo en 89 oportunidades , anotando 328 goles, mientras que la U. de Chile alcanza los 50 triunfos y 243 goles anotados. Los restantes 58 encuentros finalizaron empatados.

Últimos 5 resultados:

Actualmente, Universidad de Chile registra una racha de 5 partidos sin perder ante el Cacique , con dos triunfos y tres empates, estos son:

Primera rueda 2025: UCH 2-1 CC

Segunda rueda 2024: UCH 0-0 CC

Primera rueda 2024: CC 0-1 UCH

Segunda rueda 2023: UCH 1-1 CC

Primera rueda 2023: CC 0-0 UCH

Colo Colo ganó por última vez en julio del 2022 (segunda rueda), esa vez fue por 1-3 en el Estadio Fiscal del Talca.

Goleadores históricos del Superclásico:

Los máximos anotadores de esta clase de partidos es Esteban Paredes de Colo Colo y Carlos Campos de la U, ambos “Tanques” anotaron la increíble cantidad de 16 goles cada uno. La lista es así:

Esteban Paredes (Colo Colo): 16 goles.

Carlos Campos (Universidad de Chile): 16 goles.

Leonel Sánchez (Universidad de Chile): 14 goles.

Manuel Muñoz (Colo Colo): 10 goles.

Jorge Robledo (Colo Colo): 10 goles.

Más participaciones:

Misael Escuti de Colo Colo lidera el registro de presencias en un Superclásico, jugando un total de 37 partidos contra la U. Le siguen Leonel Sánchez (U/CC) con 33 encuentros, además de Mario Ibáñez (U. de Chile), Leonel Herrera y Raúl Ormeño (Colo Colo) con 31.