Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Superclásico

Historial Superclásico Colo Colo vs. U de Chile: Partidos, goleadores y últimos resultados

Este domingo 31 de agosto el fútbol chileno será testigos del Superclásico 198 entre Albos y Azules en Primera División.

Por Franco Abatte

Colo Colo y Universidad de Chile animan este domingo el Clásico 198.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTColo Colo y Universidad de Chile animan este domingo el Clásico 198.

Este domingo 31 de agosto se lleva a cabo en el Estadio Monumental una nueva versión del Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile, edición 198 del partido más importante del año en Primera División y que enfrenta a dos clubes con dispar presente deportivo.

Mientras la U busca seguir a la caza de Coquimbo Unido, los albos esperan cerrar el interinato de Hugo González de buena forma. Más que un partido de fútbol, este encuentro arrastra décadas de historia, rivalidad dentro de la cancha y números que en cada nueva versión cambian desde aquel primer cruce oficial en 1938.

Historial de Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile:

El Superclásico del fútbol chileno se ha disputado actualmente en 197 ocasiones solamente por primera división, dejando fuera duelos no oficiales o de otras competencias, ya sean internacionales o locales como la Supercopa o Copa Chile.

¿Va por TNT? El canal que transmite Colo Colo vs. Universidad de Chile en el Superclásico por Liga de Primera

ver también

¿Va por TNT? El canal que transmite Colo Colo vs. Universidad de Chile en el Superclásico por Liga de Primera

Este registro indica que Colo Colo ha logrado el triunfo en 89 oportunidades, anotando 328 goles, mientras que la U. de Chile alcanza los 50 triunfos y 243 goles anotados. Los restantes 58 encuentros finalizaron empatados.

Últimos 5 resultados:

Actualmente, Universidad de Chile registra una racha de 5 partidos sin perder ante el Cacique, con dos triunfos y tres empates, estos son:

  • Primera rueda 2025: UCH 2-1 CC
  • Segunda rueda 2024: UCH 0-0 CC
  • Primera rueda 2024: CC 0-1 UCH
  • Segunda rueda 2023: UCH 1-1 CC
  • Primera rueda 2023: CC 0-0 UCH
Publicidad

Colo Colo ganó por última vez en julio del 2022 (segunda rueda), esa vez fue por 1-3 en el Estadio Fiscal del Talca.

Goleadores históricos del Superclásico:

Los máximos anotadores de esta clase de partidos es Esteban Paredes de Colo Colo y Carlos Campos de la U, ambos “Tanques” anotaron la increíble cantidad de 16 goles cada uno. La lista es así:

  • Esteban Paredes (Colo Colo): 16 goles.
  • Carlos Campos (Universidad de Chile): 16 goles.
  • Leonel Sánchez (Universidad de Chile): 14 goles.
  • Manuel Muñoz (Colo Colo): 10 goles.
  • Jorge Robledo (Colo Colo): 10 goles.
Publicidad

Más participaciones:

Misael Escuti de Colo Colo lidera el registro de presencias en un Superclásico, jugando un total de 37 partidos contra la U. Le siguen Leonel Sánchez (U/CC) con 33 encuentros, además de Mario Ibáñez (U. de Chile), Leonel Herrera y Raúl Ormeño (Colo Colo) con 31.

Lee también
"Fuera ratón": barristas exigen salida de popular DT chileno
Chile

"Fuera ratón": barristas exigen salida de popular DT chileno

"De clase mundial": los tremendos elogios de Álvarez a Cepeda
Colo Colo

"De clase mundial": los tremendos elogios de Álvarez a Cepeda

El gesto del Tata Martino que ilusiona a todo Colo Colo
Colo Colo

El gesto del Tata Martino que ilusiona a todo Colo Colo

Además de Saldivia: la otra figura de Colo Colo que puede emigrar antes del Superclásico
Colo Colo

Además de Saldivia: la otra figura de Colo Colo que puede emigrar antes del Superclásico

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo