¿Va por HBO Max? Dónde ver ONLINE a Colo Colo vs. Universidad de Chile EN VIVO el Superclásico en Liga de Primera

Conoce los detalles para ver el superclásico este fin de semana, entre Albos y Azules.

Por Franccesca Arnechino

© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTUniversidad de Chile vs Colo Colo,<br /> Fecha 22, Liga de Primera 2025.

Se viene una nueva versión del Superclásico por la Fecha 22 del Campeonato Nacional, esta vez Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en un partido en lo anímico como en lo estadístico, ya que se juegan mucho más que los tres puntos.

Los albos tienen la oportunidad deremontar en la tabla del torneo nacional y deberán enfrentar a Universidad de Chileque llegan en la segunda posición con 38 puntos, versus los 28 puntos del Cacique, en el décimo lugar.

Colo Colo vs. U. de Chile: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Colo Colo vs. Universidad de Chile juegan este domingo 31 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la Fecha 22 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Azules, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Zaldivia ganaba 18 millones en Colo Colo, pero en la U su sueldo no es el mismo

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

