Este fin de semana se juega el Superclásico por la Fecha 22 de la Liga de Primera, entre Colo Colo y Universidad de Chile, que buscan sumar para escalar en la tabla de posiciones que tiene a los azules más cerca del liderato.

En la previa del duelo entre ambas escuadras, Marcelo Díaz y Javier Correa protagonizaron un tenso cruce de declaraciones en las respectivas conferencias de prensa, generando polémica antes de enfrentarse en Macul.

Recordemos que el capitán de los azules regresó al club en el año 2024 y fue parte de la llamada “Generación Dorada” de la selección chilena que conquistó dos Copas América consecutivas ante Argentina.

Por su parte, el delantero albo llegó en el mismo año a ser parte del Cacique, destacándose como uno de los jugadores con los sueldos más altos del fútbol chileno.

¿Cuánto gana Marcelo Díaz en la U y Javier Correa en Colo Colo?

El delantero argentino de 32 años recibe mensualmente una cantidad de 70 millones de peso s en Colo Colo y es considerado el tercer salario más alto en el futbol nacional, tras Arturo Vidal y Claudio Aquino.

“Carepato” no llegó a la U con el mismo cartel que otras figuras de La Roja, considerando que venía de una etapa previa en el fútbol chileno jugando en Audax Italiano.

Publicidad

Publicidad

ver también Zaldivia ganaba 18 millones en Colo Colo, pero en la U no es igual