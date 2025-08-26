Es tendencia:
En la previa del Superclásico ANFP revela los árbitros para Colo Colo vs. Universidad de Chile

Esta mañana se definieron a los jueces que estarán a cargo del partido entre Albos y Azules en el Estadio Monumental.

Por Franccesca Arnechino

© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTUniversidad de Chile vs Colo Colo, se enfrentarán por la Fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

Este fin de semana Colo Colo tiene la oportunidad de remontar en la tabla del torneo nacional y deberán enfrentar a Universidad de Chileen el próximo duelo por la Fecha 22 de la Liga de Primera.

Superclásico que tendrá un sabor diferente, ya que, luego de la tragedia de Avellaneda los azules no jugaron el partido que tenían pactado contra Everton, pero llegan en el segundo lugar de la tabla, mientras que los Albos están en el décimo puesto.

¿Quién es el árbitro para el superclásico entre Colo Colo y U. de Chile?

Ad portas del esperado Superclásico entre El Cacique y los Universitarios, la ANFP confirmó quiénes serán los árbitros encargados de dirigir el partido en el Estadio Monumental y el juez principal será Cristián Garay.

Quien estará acompañado por Claudio Urrutia como asistente 1, Alejandro Molina como asistente 2 y Hector Joná como cuarto árbitro. En el VAR estará Diego Flores, con Eric Pizarro como su asistente.

Recordemos que la última vez que Garay fue árbitro de Colo Colo fue en la derrota frente a Universidad Católica, por la Fecha 20 del torneo nacional; partido en que sacó dos tarjetas amarillas al Cacique (Sebastián Vegas y Claudio Aquino) y tres a los Cruzados (Cristián Cuevas, Diego Corral y Eugenio Mena).

¿Cuándo juega Colo Colo vs. U. de Chile?

Colo Colo vs. Universidad de Chile juegan este domingo 31 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la Fecha 22 del Campeonato Nacional.

