Colo Colo no pudo volver al triunfo en el primer partido sin Jorge Almirón en la banca y logró un opaco empate sin goles en La Cisterna, en un duelo donde los árabes fueron ampliamente superiores y que si no hubiera sido por Fernando De Paul, la historia hubiese sido otra.

Pero los albos tienen la oportunidad de remontar en la tabla del torneo nacional y deberán enfrentar a Universidad de Chile, en el próximo duelo por la Fecha 22 de la Liga de Primera.

Superclásico que tendrá un sabor diferente, ya que, luego de la tragedia de Avellaneda los azules no jugaron el partido que tenían pactado contra Everton.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. U. de Chile? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Universidad de Chile juegan este domingo 31 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la Fecha 22 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Azules, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025