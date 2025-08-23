Esteban Pavez volvió a ser titular este viernes en el partido contra Palestino. El mediocampista de Colo Colo logró ganarse un lugar en el equipo de Hugo González, a pesar de las críticas que ha recibido durante la temporada por su bajo nivel.

Después del encuentro, Pavez habló sobre lo que lo motiva especialmente para el próximo Superclásico frente a Universidad de Chile, confesando la verdadera razón.

Pavez confiesa motivación para el Superclásico

Dijo que quiere ganar ese partido para darle una alegría a Hugo González, con quien tiene una relación cercana desde que coincidieron en las divisiones inferiores del club.

“Al profe lo quiero mucho, tengo muy lindos recuerdos de él en las divisiones inferiores. Me ayudó bastante, fue una persona muy importante para mí. El otro fin de semana quiero darle una alegría a él también, porque es una persona que te enseña los valores del club, que hay que ganar en Colo Colo, dejarlo todo en la cancha. Estoy contento de que esté con nosotros”, sentenció el Huesi.

Sobre el empate con los Árabes, Pavez repasó el rendimiento del plantel: “Sabemos que falta mucho, que tenemos que ir paso a paso. Hoy teníamos un partido muy difícil, una prueba muy importante para nosotros. Tuvimos un par de ocasiones para ganar el partido, pero creo que fue un justo resultado”.

¿Qué opina sobre la búsqueda de un nuevo técnico?

Sobre la llegada de un nuevo DT, destacó que prefiere: “un técnico que piense a largo plazo, que arme una estructura deportiva, que saque muchos jugadores de la cantera, que es fundamental. Que tenga carácter para sacar al jugador, que tenga que sacar”.

Asegurando que: “Es algo muy importante. En Colo Colo están los mejores jugadores de Chile en las juveniles. Cada vez tiene que haber más en el plantel”.