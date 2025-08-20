Este viernes comienza la Fecha 21 de la Liga de Primera y los encargados de abrir los fuegos de esta nueva etapa serán Colo Colo vs. Palestino, que se enfrentan este viernes en el Estadio Municipal de la Cisterna.

Entre los duelos que destacan Coquimbo Unido vs. Audax Italiano, que se jugará este sábado en el Bicentenario de La Florida, donde los piratas defenderán de local el liderato que mantienen con 47 unidades en el Campeonato Nacional.

Programación Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 22 DE AGOSTO

Colo Colo vs. Palestino a las 15:00 hrs , en el Estadio Municipal de La Cisterna.

, en el Estadio Municipal de La Cisterna. Deportes Limache vs. O’Higgins a las 20:30 hrs, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

SÁBADO 23 DE AGOSTO

Cobresal vs. Unión a Calera a las 15:00 hrs , en el Estadio El Cobre.

, en el Estadio El Cobre. Audax Italiano vs. Coquimbo Unido a las 17:30 hrs , en el Estadio Bicentenario de La Florida.

, en el Estadio Bicentenario de La Florida. Universidad Católica vs. Unión Española a las 20:00 hrs, en el Estadio Claro Arena.

DOMINGO 24 DE AGOSTO