Colo Colo sufrió una estrepitosa caída ante Universidad Católica por 1-4 en el Estadio Monumental y la salida de Jorge Almirón de la banca alba parece ser cosa de tiempo, según las propias palabras del representante del ex Boca.

Bajo este contexto, los Albos se están preparando para enfrentar a Palestino, esta semana por la Fecha 21 del Campeonato Nacional, duelo que será clave para que el Cacique repunte en la tabla de posiciones.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Palestino? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Palestino juegan este viernes 22 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la Fecha 21 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Árabes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

