Colo Colo sufrió una estrepitosa caída ante Universidad Católica por 1-4 en el Estadio Monumental y la salida de Jorge Almirón de la banca alba parece ser cosa de tiempo, según las propias palabras del representante del ex Boca.

Ante esto, han comenzado a surgir nombres para la banca colocolina, muchos de ellos nombres conocidos en Macul como Gustavo Quinteros, Claudio Broghi, Pablo Guede o Héctor Tapia y otras viejas “obsesiones” albas como Juan Pablo Vojvoda e incluso el “Fantasma” Figueroa.

Es en ese contexto que en RedGol consultamos a la inteligencia artificial de ChatGPT sobre quién sería el entrenador ideal para el Cacique y que esté disponible para asumir en este complejo presente, dándonos la siguiente respuesta.

ver también Tras la salida de Jorge Almirón de la banca, este DT piden a gritos los hinchas de Colo Colo

El DT “ideal” para Colo Colo, según la Inteligencia Artificial:

En este ejercicio elegimos la IA de ChatGPT, una de las más conocidas de este tipo y que sin dudas eligió como reemplazante de Almirón a Gustavo Quinteros.

Gustavo Quinteros asoma como el DT ideal de Colo Colo, según la IA. (Foto: Alex Diaz/Photosport)

La inteligencia artificial defendió la elección del boliviano-argentino, señalando las siguientes fortalezas:

Publicidad

Publicidad

Conoce la casa: ya fue campeón con Colo-Colo, sabe manejar la presión de Macul y entiende la idiosincrasia del hincha.

ya fue campeón con Colo-Colo, sabe manejar la presión de Macul y entiende la idiosincrasia del hincha. Resultados inmediatos: el plantel actual es muy parecido al que él armó, por lo que no necesitaría un proceso largo de adaptación.

el plantel actual es muy parecido al que él armó, por lo que no necesitaría un proceso largo de adaptación. Jerarquía local: tiene probada capacidad para ganar torneos nacionales, algo que Colo-Colo necesita recuperar con urgencia.

tiene probada capacidad para ganar torneos nacionales, algo que Colo-Colo necesita recuperar con urgencia. Competitividad internacional: su estilo pragmático puede ser útil en Libertadores, donde el club lleva años sin dar un salto grande.

Finalmente, cerró su análisis señalando que “Colo-Colo no está en condiciones de “apostar” a un proyecto incierto: necesita un técnico ganador, conocedor del medio y respetado por el plantel y la hinchada. Y ese perfil lo cumple Quinteros mejor que nadie hoy”.

Elegir a un DT gracias a la IA no es algo común, no obstante, esto ocurrió semanas atrás cuando Junior de Barranquilla eligió a Alfredo Arias como nuevo técnico tras consultarle a la inteligencia artificial, lo que al parecer le trajo buenos resultados debido a que actualmente son líderes en Colombia con 14 puntos conseguidos en seis partidos disputados ¿Repetirá esto Colo Colo?

Publicidad