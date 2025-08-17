Colo Colo sufrió una estrepitosa caída ante Universidad Católica por 1-4 en el Estadio Monumental y la salida de Jorge Almirón de la banca alba parece ser cosa de tiempo, según las propias palabras del representante del ex Boca.
Ante esto, han comenzado a surgir nombres para la banca colocolina, muchos de ellos nombres conocidos en Macul como Gustavo Quinteros, Claudio Broghi, Pablo Guede o Héctor Tapia y otras viejas “obsesiones” albas como Juan Pablo Vojvoda e incluso el “Fantasma” Figueroa.
Es en ese contexto que en RedGol consultamos a la inteligencia artificial de ChatGPT sobre quién sería el entrenador ideal para el Cacique y que esté disponible para asumir en este complejo presente, dándonos la siguiente respuesta.
El DT “ideal” para Colo Colo, según la Inteligencia Artificial:
En este ejercicio elegimos la IA de ChatGPT, una de las más conocidas de este tipo y que sin dudas eligió como reemplazante de Almirón a Gustavo Quinteros.
Gustavo Quinteros asoma como el DT ideal de Colo Colo, según la IA. (Foto: Alex Diaz/Photosport)
La inteligencia artificial defendió la elección del boliviano-argentino, señalando las siguientes fortalezas:
- Conoce la casa: ya fue campeón con Colo-Colo, sabe manejar la presión de Macul y entiende la idiosincrasia del hincha.
- Resultados inmediatos: el plantel actual es muy parecido al que él armó, por lo que no necesitaría un proceso largo de adaptación.
- Jerarquía local: tiene probada capacidad para ganar torneos nacionales, algo que Colo-Colo necesita recuperar con urgencia.
- Competitividad internacional: su estilo pragmático puede ser útil en Libertadores, donde el club lleva años sin dar un salto grande.
Finalmente, cerró su análisis señalando que “Colo-Colo no está en condiciones de “apostar” a un proyecto incierto: necesita un técnico ganador, conocedor del medio y respetado por el plantel y la hinchada. Y ese perfil lo cumple Quinteros mejor que nadie hoy”.
Elegir a un DT gracias a la IA no es algo común, no obstante, esto ocurrió semanas atrás cuando Junior de Barranquilla eligió a Alfredo Arias como nuevo técnico tras consultarle a la inteligencia artificial, lo que al parecer le trajo buenos resultados debido a que actualmente son líderes en Colombia con 14 puntos conseguidos en seis partidos disputados ¿Repetirá esto Colo Colo?