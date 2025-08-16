La salida del técnico Jorge Almirón en la banca de Colo Colo ya es casi un hecho para el futuro del club, luego de la goleada sufrida por 4-1 ante Universidad Católica en la fecha 20 de la Liga de Primera.

Fue tras el partido que el entrenador de los albos habló del momento de “descomprimir” lo que está pasando en el estadio Monumental, donde confirmó negociaciones por una salida anticipada.

Por lo mismo, se espera que de acá al lunes se tome una decisión definitiva con el futuro del argentino, donde una salida es lo más lógico que pueda suceder con los resultados de la temporada.

En ese sentido, aparece el primer nombre para tomar la banca de Colo Colo, con un entrenador que ha tenido paso por Universidad de Chile y el extranjero: Marco Antonio Figueroa.

Marco Antonio Figueroa ya conversó con Colo Colo. Foto: Ramon Monroy/Photosport

Marco Antonio Figueroa ya habló con Colo Colo

Fue el periodista Herman Chanampa, quien en radio Bio Bio, entregó el primer nombre a disposición para ser el reemplazante de Jorge Almirón en Colo Colo, o que sorprende a todos en el Monumental.

En ese sentido, entregó un detalle clave, porque el Fantasma Figueroa estaba asegurado como el reemplazante de Almirón, pero luego se frenó la salida del argentino y hay que reactivar conversaciones.

“Habrá que ver quien asume. Eduardo Rubio renunció justo ahora. Héctor Tapia ya dijo que no iba a asumir. Álvaro Ormeño es muy joven. Hay nombres, Colo Colo tiene que preparar el partido contra Palestino. ¿Quinteros? ¿Marco Antonio Figueroa? Hace tres o cuatro semanas era seguro que se venía a Colo Colo. O Asume Arturo Vidal?”, comentó.

En ese sentido, el periodista profundizó en su comentarios sobre lo que puede venir en los próximos días en el estadio Monumental: “Yo creo que tienen nombres. Por algo lo sondearon”.

