Jorge Almirón vivió otra jornada horrible en Colo Colo. Por esta razón, tras el duelo enfrentó los micrófonos y sin aceptar preguntas, habló de su futuro.

Universidad Católica le dio un duro golpe a los Albos y los goleó por 4-1. Los hinchas se hicieron sentir en el Estadio Monumental y dejaron en claro que quieren la salida del entrenador argentino. El ambiente no puede ser peor en Macul.

Almirón no seguirá

Jorge Almirón se presentó ante la prensa y sin decirlo de manera directa, confirmó que no seguirá en Colo Colo. El DT aseguró que “es momento de descomprimir”, por lo cual sus horas están contadas en el actual campeón del fútbol chileno.

“Mañana habrá novedades. Se van a juntar para llegar a acuerdo. De mi parte, viví momentos muy lindos con la gente. Hubo momentos importantes. Hoy estamos muy golpeados. Buscaremos lo mejor para Colo Colo“, indicó Jorge Almirón, tras lo cual se retiró de la sala de prensa.

Con esto, el técnico ratifica que no renunciará, pero que llegará a un acuerdo económico con la dirigencia de Blanco y Negro para salir del club y de esta manera, ponerle fin a su trabajo en Pedrero.

Jorge Almirón arribó a Colo Colo en el 2024 y tuvo una positiva temporada, siendo campeón de la Liga de Primera y la Supercopa, además de llegar a cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, no pudo repetir estos buenos resultados en el 2025, estando fuera de todo y muy lejos de la pelea por el título local.

Hace algunas semanas la dirigencia de Colo Colo trató de sacar a Almirón del club, pero su alta cláusula de salida, la cual superaba los 3 millones de dólares, fue la barrera para su partida. Durante este domingo se confirmará su adiós al Estadio Monumental.