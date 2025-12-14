Arturo Vidal tomó la palabra en sus redes sociales y mientras fue a votar en las elecciones presidenciales contó sus verdades. Ahí, los hinchas rápidamente le preguntaron por la salida de Mauricio Isla y el King no dudó en contestar.

Mediante un live en Instagram, el volante que mantiene contrato vigente con Colo Colo no le hizo el quite a ningún tema y de entrada le dedicó palabras al “Huaso”. Eso sí, con sutil repasada a la decisión de Blanco y Negro.

“Claro que duele cuando es un jugador tan importante para Chile, no sólo para Colo Colo, por todo lo que ha dado, dos Copa América. Estuvimos juntos en Europa, que no es fácil”, partió lamentando.

Vidal sin filtro por las partidas en Colo Colo

Arturo Vidal siguió dejando controvertidas frases en su live de Instagram, donde el adiós de Mauricio Isla sacó ronchas. Para el King, la partida de su partner fue injusta y así lo dejó en claro en este día de elecciones.

“(Isla) terminaba contrato, hablamos mucho en el último tiempo, donde vaya le irá muy bien. Acá pocas veces se respeta o se le saca provecho a los jugadores de trayectorias increíbles, que no muchas veces se dan”, sentenció.

Pero no solo el Huaso se fue de Colo Colo. También se oficializó el adiós de Emiliano Amor, Óscar Opazo y Sebastián Vegas. Al respecto, Arturo Vidal dijo que “eso duele, los equipos lo sufren. Los jugadores son importantes, el año pasado teníamos un equipazo y se fueron jugadores muy importantes”.

“Lo sufrimos y todos saben cómo nos fue. Ojalá les vaya bien donde vayan, son profesionales increíbles y mejores personas. Hay tres campeonatos, ojalá pelearlos todos”, cerró.