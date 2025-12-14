Luego de su nefasto 2025, en Colo Colo inician una reestructuración, la cual comenzó con la salida de los jugadores que terminaron contrato tras finalizar la temporada.

Uno de los que no se pondrá más la camiseta alba es Mauricio Isla, quien tras un año y medio en el estadio Monumental se va de la institución.

El Huaso parte en medio de críticas por su supuesta falta de compromiso con Colo Colo, es más, se restó del partido ante Audax Italiano a última hora por una gastroenteritis.

Leonardo Véliz destroza el paso de Mauricio Isla por Colo Colo

La estadía de Mauricio Isla por Colo Colo genera críticas y una de ellas la hizo el ex puntero izquierdo albo Leonardo Véliz, quien simplemente destrozó al zaguero.

“Yo te digo que no debería haber llegado Colo Colo nunca, punto uno. Es un caso un poquito inferior al de Vidal. Son jugadores que ya vienen desgastados. Es cosa de ver no más la función que cumplía Isla en todos los equipos”, dijo el Pollo a Bolavip.

Mauricio Isla fue criticado por Leonardo Véliz. Foto: Diego Martin/Photosport

“Otra metida de pata de Mosa. Con eso te digo todo. Sí, claro. No, no, no tendría que haber venido. Eso era de cajón”, agregó.

Mauricio Isla está en vacaciones en el extranjero y las muestra en sus redes sociales, mientras está cesante y su representante le busca club para 2026.