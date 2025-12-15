Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Nuevo técnico de Coquimbo cuenta que Zavala no está ni ahí con Colo Colo: “Quiere quedarse”

Cristián Zavala debe definir su futuro para el 2026: en Coquimbo contaron que el delantero no tiene interés en Colo Colo.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Zavala no quiere volver a Colo Colo según señaló el DT de Coquimbo, Hernán Caputto
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTZavala no quiere volver a Colo Colo según señaló el DT de Coquimbo, Hernán Caputto

Una de las teleseries del verano es lo que pasará con Cristián Zavala. El préstamo de Colo Colo a Coquimbo Unido terminó, por lo que debería presentarse en el Monumental para la pretemporada.

Sin embargo, el jugador no tiene ningún interés en que eso suceda. Así lo dio a conocer Hernán Caputto, el nuevo DT del elenco aurinegro, quien señaló el interés del rápido delantero para su futuro.

“La verdad que el club quiere que se quede y yo también. Ojalá se quede, porque es un jugador desequilibrante, que anda muy bien”, señaló en charla con Radio ADN.

Luego comentó que “él tiene muchas ganas de quedarse, está en eso”, dejando claro que Zavala pretende jugar la Copa Libertadores en el cuadro coquimbano.

Zavala espera continuar en Coquimbo Unido

Zavala espera continuar en Coquimbo Unido

Coquimbo arma su plantel para Copa Libertadores

Hernán Caputto asegura que tiene claro que está llegando a un club que pierde varios jugadores y que debe reconstruirse.

Publicidad

“No puedo meterme en cosas económicas, pero tengo claro cómo se maneja el club. Para que se queden algunos, deben mejorar condiciones económicas, lo tienen en cuenta, es algo normal”, manifestó.

Además de Matías Palavecino: filtran los dos delanteros que están a detalles de llegar a Colo Colo

ver también

Además de Matías Palavecino: filtran los dos delanteros que están a detalles de llegar a Colo Colo

Explica Caputto que “pasó así con Diego Sánchez, con otros también está todo arreglado y deben oficializarlo. Eso me pone contento, cuando tienes una buena temporada quieres que eso se vea tangible en lo que debes cobrar”.

Entiende además que “mientras sea beneficioso para el club, yo encantado que se queden todos, lo hicieron bien y sé que pueden rendir mucho mejor. Esa es una de las virtudes que creo que tengo yo. Pensar en el crecimiento del futbolista”.

Publicidad
Lee también
El equipo que trae la plata para llevarse a Gustavo Álvarez de la U
U de Chile

El equipo que trae la plata para llevarse a Gustavo Álvarez de la U

Hijas de Chupete Suazo dan el mayor paso de sus carreras en la U
U de Chile

Hijas de Chupete Suazo dan el mayor paso de sus carreras en la U

Además de Palavecino: filtran los dos delanteros que están a detalles de llegar a Colo Colo
Colo Colo

Además de Palavecino: filtran los dos delanteros que están a detalles de llegar a Colo Colo

Ícono chileno en México le da millonaria alerta a Esteban González
Internacional

Ícono chileno en México le da millonaria alerta a Esteban González

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo