Una de las teleseries del verano es lo que pasará con Cristián Zavala. El préstamo de Colo Colo a Coquimbo Unido terminó, por lo que debería presentarse en el Monumental para la pretemporada.

Sin embargo, el jugador no tiene ningún interés en que eso suceda. Así lo dio a conocer Hernán Caputto, el nuevo DT del elenco aurinegro, quien señaló el interés del rápido delantero para su futuro.

“La verdad que el club quiere que se quede y yo también. Ojalá se quede, porque es un jugador desequilibrante, que anda muy bien”, señaló en charla con Radio ADN.

Luego comentó que “él tiene muchas ganas de quedarse, está en eso”, dejando claro que Zavala pretende jugar la Copa Libertadores en el cuadro coquimbano.

Zavala espera continuar en Coquimbo Unido

Coquimbo arma su plantel para Copa Libertadores

Hernán Caputto asegura que tiene claro que está llegando a un club que pierde varios jugadores y que debe reconstruirse.

“No puedo meterme en cosas económicas, pero tengo claro cómo se maneja el club. Para que se queden algunos, deben mejorar condiciones económicas, lo tienen en cuenta, es algo normal”, manifestó.

Explica Caputto que “pasó así con Diego Sánchez, con otros también está todo arreglado y deben oficializarlo. Eso me pone contento, cuando tienes una buena temporada quieres que eso se vea tangible en lo que debes cobrar”.

Entiende además que “mientras sea beneficioso para el club, yo encantado que se queden todos, lo hicieron bien y sé que pueden rendir mucho mejor. Esa es una de las virtudes que creo que tengo yo. Pensar en el crecimiento del futbolista”.

