Diego Rivarola no deja de deslumbrar a los hinchas de la U de Chile con sus golazos. El delantero no perdona ni después de colgar los guantes y así lo dejó claro en la despedida de Walter Montillo.

La Ardilla se despide del fútbol en el Estadio Nacional esta tarde y lo hace acompañado de sus amigos. Uno de ellos es Goku, quien no quiso quedar al margen y dijo presente no sólo con su presencia, sino que también con una conquista de aquellas.

Fue en pleno partido en la cancha de Ñuñoa que el ex atacante y hoy comentarista deportivo que matriculó con una joyita. Tanto fue la calidad, que hasta el arquero al que le convirtió le celebró su obra de arte.

Diego Rivarola marca un megagolazo en el adiós de Walter Montillo

La clase de Diego Rivarola envejece como el vino. El ex delantero no pierde nada de su calidad goleadora y este martes le puso magia a la despedida de Walter Montillo junto a los hinchas de la U.

Diego Rivarola se lució con un tremendo gol en la despedida de Walter Montillo y emocionó a los hinchas de la U. Foto: Photosport.

Goku fue parte de los jugadores que participaron del adiós de la Ardilla al fútbol y dejó un gol de antología. Fue en el primer tiempo cuando recibió una pelota casi en la mitad de la cancha antes de mandarse una gran jugada personal.

Publicidad

Publicidad

Encarando poco a poco contra el arco, Diego Rivarola dejó en el camino a Nicolás Larrondo con un amague. Cuando se le acercaban más marcas, el artillero no dudó en anticiparse a todos para despacharse un sombrerito que dejó sin opciones a Hernán Caputto.

ver también Con su paso por la U: Walter Montillo rompe en llanto en su despedida al fútbol

El golazo de inmediato fue celebrado por todos, incluido el propio arquero rival. El nuevo DT de Coquimbo Unido no dudó en ir a festejar junto a Goku el golazo que hizo, sacando risas entre los presentes.

Aunque más allá de su conquista, el ex goleador hizo vibrar a los hinchas que lo vieron a quienes no tuvieron la oportunidad de hacerlo años atrás. Sin duda un momento que no olvidará y que le recordó lo querido que es para los hinchas del Bulla.

Publicidad

Publicidad

Diego Rivarola se luce con un golazo de aquellos en la despedida de Walter Montillo. Gokú hizo de las suyas como tantas otras veces en el Estadio Nacional con la camiseta azul, que pese a no ser la de la U, trajo recuerdos gloriosos.

Tweet placeholder

¿Cuáles fueron los números de Diego Rivarola en la U?

Diego Rivarola tuvo un exitoso paso por la U de Chile. En 289 partidos, el delantero marcó 102 goles y se transformó en el máximo goleador extranjero del Bulla. Ganó cuatro Campeonato Nacional, una Copa Chile y la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad