Si bien la temporada ya terminó, el fútbol no para en nuestro país. Este martes se llevará a cabo la despedida de Walter Montillo, pero con un Estadio Nacional que mostrará una imagen más que preocupante.

Luego de que la U de Chile recibiera a Coquimbo Unido por la Liga de Primera, el recinto de Ñuñoa cerró sus puertas para el deporte. Varios conciertos se han llevado a cabo en las últimas semanas, lo que ha impactado de lleno en su cancha.

RedGol ya está presente en el lugar y fue testigo del alarmante estado en que se encuentra el campo de juego. Esto, a pesar de que tiene un 5% de sintético instalado.

Cancha del Estadio Nacional luce irreconocible para el adiós de Walter Montillo

El Estadio Nacional abrió sus puertas al fútbol después de varios días y con una cancha que preocupa. El recinto recibirá este martes la despedida de Walter Montillo, pero con un campo de juego alarmante.

El pasto del Estadio Nacional ha sufrido con los conciertos y luce muy mal para la despedida de Walter Montillo. Foto: Cristián Fajardo, RedGol.

La serie de conciertos que se han llevado a cabo en las últimas semanas han dejado el pasto prácticamente seco. Salvo por algunos sectores que se ven mejor, casi el 60% del terreno se ve mal.

La situación no deja de sorprender, ya que en la despedida de Walter Montillo participarán varios jugadores retirados. Todos ellos ruegan para que el estado de la cancha del Nacional no les pase la cuenta ni les provoque una lesión.

Según pudo constatar RedGol en el lugar, las zonas más afectadas son el área norte y el centro del campo de juego. Estas, utilizadas por lo general para público de pie en los conciertos que se realizan en el coloso de Ñuñoa.

Así, el adiós de uno de los ídolos de la U será en un campo de juego muy preocupante. Cabe recordar que este año se realizaron trabajos para que estuviera en sus mejores condiciones en el Mundial Sub 20, donde se le vio muy lejos de lo que es hoy.

La cancha del Estadio Nacional tiene más que preocupados a quienes participarán en la despedida de Walter Montillo. El recinto deportivo más importante del país ha pagado la gran cantidad de conciertos que se han realizado y que todavía no terminan en 2025.

El área norte del Estadio Nacional es el lugar más preocupante. Foto: Cristián Fajardo, RedGol.

Todo el campo de juego del Estadio Nacional tiene zonas secas. Foto: Cristián Fajardo, RedGol.

¿A qué hora es la despedida de Walter Montillo en el Estadio Nacional?

Si bien en un comienzo estaba programada para las 20:00 horas, la despedida de Walter Montillo sufrió cambios. El encuentro quedó agendado para este martes 16 de diciembre partir de las 19:00 horas.