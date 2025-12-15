Walter Montillo es uno de los grandes jugadores que ha pasado por Universidad de Chile en los últimos años y ahora celebrará con sus hinchas su partido de despedida del fútbol.

Si bien la Ardilla inició su carrera en San Lorenzo, fue en el Bulla donde encontró su lugar en el mundo. Tras brillar y ser campeón, partió en 2010 con la promesa de volver. El sueño se hizo realidad en 2020, aunque terminó colgando los botines de forma definitiva en el 2021.

¿Qué canal transmite la despedida de Walter Montillo?

El último partido de la Ardilla podrá ser visto en TNT Sports Premium en televisión, mientras en streaming estará disponible en HBO Max.

¿A qué hora será la despedida de Walter Montillo?

La transmisión del duelo homenaje será este martes 16 de diciembre a las 19:30 horas, en el Estadio Nacional de Ñuñoa. Habrá espectáculos musicales además del partido.

El adiós de Montillo

Walter Montillo siempre expresó que su deseo era retirarse del fútbol con los colores de Universidad de Chile. Si bien lo cumplió, las condiciones no fueron las imaginadas. Resulta que dejó de jugar en 2021 cuando por temas de pandemia lo hizo sin público en las galerías.

La deuda pendiente de decir adiós, con los hinchas coreando su nombre, se pagará este martes 16 de diciembre en el Estadio Nacional. En Ñuñoa, los hinchas del Romántico Viajero podrán ovacionar por última vez al querido Buque Insignia.

Publicidad

Publicidad

ver también “Lo que yo haría…”: el consejo de Walter Montillo para Renato Paiva en U. de Chile

Entre los jugadores que dirán presente, destacan varios referentes de Universidad de Chile como Pepe Rojas, Sergio Vargas, Juan Manuel Olivera, Diego Rivarola, Joaquín Larrivey y Mauricio Victorino, entre otros. Además, Juan Pablo Sorín y Ezequiel Lavezzi serán las estrellas internacionales presentes.