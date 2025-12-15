ver también Se va hasta el loro del Pirata: desmantelan al campeón Coquimbo Unido en el mercado de fichajes

Esteban González será un nuevo chileno en el fútbol de México y un ícono de nuestro país en el balompié azteca le dio una calurosa bienvenida. Lo conoce de cuando jugaron juntos en Palestino, cuando el Chino recién comenzaba su carrera profesional.

Las referencias son para Fabián Estay, respetadísimo volante ofensivo que jugó en el Toluca y el América, entre otros clubes mexicanos. Luego de su retiro, devino en un comentarista deportivo de voz potente en esa nación. Y en medio de todo este panorama, le contestó el llamado a RedGol.

El Fabi Estay conversó con nuestro querido Paulo Flores para analizar el terreno al que llega González luego de la histórica campaña con la que hizo campeón a Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2025. El ex lateral derecho fue protagonista en el mercado de fichajes.

Esteban González celebra el título de los Piratas. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Y firmó su contrato con los Gallos Blancos. “Llega a un club que antes estaba manejado por el Grupo Caliente, son dueños de O’Higgins, se lo acaban de comprar a Ricardo Abumohor. Estaba un poco abandonado”, manifestó Estay sobre el presente que vive el Querétaro.

“Tuvo que pagar varias multas para permanecer en la Primera División. Ahora tiene una solvencia diferente, lo compraron inversionistas de distintos lugares, la mayor parte en Estados Unidos. Es un proyecto diferente en una gran ciudad, muy linda, a unas tres horas de Ciudad de México”, agregó el retirado jugador surgido en las inferiores de Universidad Católica.

Fabián Estay analiza el panorama en Querétaro de México que tendrá el chileno Esteban González

Fabián Estay es un chileno referente en México y quiere más compatriotas en la Liga MX, no sólo a Esteban González. “Viene con esa posibilidad de trascender, llegar a un equipo en formación, Querétaro tenía muchos prestados, pero van a invertir para intentar clasificar a la liguilla del próximo torneo”, dijo.

“La postemporada se jugará sin seleccionados mexicanos, Querétaro no tiene ninguno. Llega a un club con una realidad económica diferente, compraron la franquicia en 120 millones de dólares. Para tener eso y un poco más hay que tener espalda”, manifestó Estay en esta charla con nuestro querido Florete.

Tiene razón: el grupo económico Innovatio Capital se quedó con la propiedad de la institución. Fue el empresario Marc Spiegel quien se quedó con el paquete que le pertenecía al Grupo Caliente, que en México también posee a los Xolos de Tijuana.

O sea, ¿da para ilusionarse con una inversión importante?

Me imagino que tienen dinero. Hay un presidente nuevo, salió mucha gente. El técnico anterior hizo un buen trabajo, pensé que iba a continuar. Apostaron por una nueva idea y por supuesto que harán un complejo de entrenamiento, el estadio es de la ciudad, no propio. Es una ciudad muy próspera y bonita. Tiene que aprovechar esta oportunidad, se le dio muy joven. Muchos técnicos buscaron venir y no se les dio. A él sí por la gran campaña que hizo, seguramente hubo un seguimiento importante.

Esteban González asumió su primer desafío internacional: dirigirá al Querétaro. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

¿Y qué otras opciones puede vislumbrar en México?

La multipropiedad tiene que desaparecer en un año creo y hay un montón de posibilidades para que siga trascendiendo: el Grupo Pachuca, el de TV Azteca. Por supuesto que el entrenador chileno y también el jugador chileno, cada vez hay menos en México. Por ahí puede traer alguno.

Así terminó la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2025

Coquimbo Unido quedó como primer lugar indiscutido en la tabla de la Liga de Primera 2025. Fue campeón por 17 puntos de ventaja sobre Universidad Católica, ganador del Chile 2.

Así terminó el Querétaro en la tabla de posiciones de la Liga MX

Querétaro terminó la Liga MX en el puesto 12 de la tabla. Por eso apostó por el Chino González como DT.

