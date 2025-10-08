La Selección Chilena Sub-20 terminó fuera de su propia fiesta. Y de forma espantosa. Cayó goleada por 4-1 ante la Selección de México, teniendo pocas posibilidades de generar ocasiones claras.

Ahora, se busca a los culpables del mal rendimiento en el Mundial. Hay muchas aristas para analizar, no obstante. Porque, si bien la cara visible es Nicolás Córdova, hay también otros responsables, como la propia ANFP, el escaso recambio y, por qué no, la gestión de la Adulta, donde un caballero venido del otro lado de la Cordillera vació las arcas de La Roja, sin generar resultado alguno.

Pero, muchas veces ser el rostro visible es una misión integrada, prácticamente, en tu sueldo. Es por eso que ahora se analiza el desempeño del DT de la Sub-20. Uno que sabe, tanto de Chile como de México, dio su opinión en conversación con Redgol.

ver también “Hocicones”: relator mexicano pierde los estribos y se descarga contra Chile tras goleada en el Mundial Sub-20

“Era muy claro el resultado”

Fabián Estay se dio el tiempo de hablar con Paulo Flores, en exclusiva para RedGol. El ex futbolista, que militó en los tres grandes de Chile, fue a un Mundial con la Selección y que está radicado en México, analizó el desempeño de La Rojita ante su similar cuate.

“Por lo que había visto de Chile y de México era muy claro que el fútbol no te iba a traicionar con el resultado, pese a que a veces pasan cosas, situaciones que no podemos manejar. Chile regaló un tiempo”, comenzó analizando el ex futbolista.

“En los primeros veinte del segundo, fue otro equipo, tal vez sin tanta idea, pero con una actitud diferente. Eso permitió asustar a México y meterlo atrás. Y después, cuando cae el segundo gol de México el equipo se cae física y mentalmente, de nuevo. Rossel hace el gol del descuento, pero México fue muy superior“, agregó, dando sus razones del fracaso.

Publicidad

Publicidad

“De los cuatro que jugaron en el mediocampo de México, Mora tiene como 42 partidos en Primera División, Fimbres tiene 50, Montiel 80 y Obed Vargas casi cien. Ahí se marca una diferencia importante“, recalcó.

Chile sufrió ante México | Photosport

“Ojalá toquemos fondo”

Además de su análisis del partido mismo, Fabián Estay aprovechó de hacer un examen con más perspectiva. En él, pasó a comentar el desempeño de Nicolás Córdova en la banca de la Selección Chilena Sub-20.

Publicidad

Publicidad

“Escuchaba las declaraciones de Nico. Porque, sí, está mala la parte formativa, pero bueno, tú asumiste un riesgo y tienes que tener la autocrítica de que no pudiste mejorar en dos años de gestión un proceso. Para eso está el técnico, para recuperar y ver talentos. Lamentablemente, nos vamos con un sabor muy amargo”, dijo, hablando sobre la posible continuidad de Córdova en la Selección Sub-20.

“Le tengo mucho cariño y estima a Nico, sé su capacidad de trabajo. Tal vez, algunas de sus declaraciones no han sido las mejores. Pero tampoco sé cómo es el día a día. Si no tenemos una idea clara en la Selección Mayor, menos va a pasar en las inferiores. Cualquier decisión ahora parece mala. No sé si hay proyectos o algo. Ojalá toquemos fondo para poder dar un impulso y aunque sea subir un poquito más. Estamos en un momento muy difícil y complicado en todos los niveles. Se ve en la cancha, donde no se puede ocultar, porque no hay nada donde ocultarse”, cerró.