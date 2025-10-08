Tuvo una carrera de largo aliento. Pasó por Europa, fue campeón en Chile, jugó en Brasil, la MLS y, finalmente, decidió retirarse, con la Copa América 2015 como uno de sus momentos más altos. Se trata de Felipe Gutiérrez, ex Universidad Católica, que jugó tres últimos partidos con la Universidad de Concepción, en 2024, para luego anunciar el fin de su vida como profesional.

Claro, eso dentro de la cancha. Pero Felipe Gutiérrez no perdió el tiempo. En 2024 se tituló como técnico de la INAF. Es por ello que ahora se dedica a dirigir desde un costado del césped.

Con dos experiencias previas, en Deportes La Serena y en Sport Boys de Perú, finalmente Pipe recaló en el club de sus amores, el de su ciudad natal. Ahora es DT de Quintero Unido.

Pelea por no descender

No está siendo fácil el paso por la Tercera División A. Allí es donde pelea Quintero Unido, por no descender. Es que el equipo dirigido por Felipe Gutiérrez marcha en el lugar 11 del torneo amateur.

Son 15 elencos los que disputan el torneo. Los últimos dos descienden directamente y otros dos se van a Promoción. Eso es lo que, por el momento, está evitando Quintero Unido. Sin embargo, está a sólo un punto de su más próximo perseguidor, Municipal Puente Alto.

Si este 8 de octubre cumple 35 años, Felipe Gutiérrez tiene la cabeza en su club. Espera, de todas maneras, imprimirle su experiencia al equipo al que llegó el 26 de agosto de este 2025. A ver si logra impresionar a todos, tal como hizo en 2011, cuando, como jugador, fue elegido la relevación de ese año por la ANFP.

¿Qué trofeos tiene en su palmarés Felipe Gutiérrez?

Dos veces salió campeón con Universidad Católica, en 2010 y en 2021. También consiguió la Supercopa en 2020 y 2021 con los Cruzados. Por último, se alzó con la Copa Chile con la UC en 2011. Y, bueno, también fue parte del equipo que consiguió la primera Copa América para Chile, en 2015.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Tercera A?

