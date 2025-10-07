Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Crack

El inédito primer apodo que tenía Iván Zamorano en el barrio: “No me gusta”

Decidieron cambiarle el apodo, pero en la Villa México, en Maipú, le decían de otra manera. Igual parece que es mejor como quedó.

Por Jose Arias

Iván Zamorano no fue siempre apodado Bam-Bam.
© Getty ImagesIván Zamorano no fue siempre apodado Bam-Bam.

Ahora es difícil de imaginar. Iván Zamorano es un jugador histórico chileno, con pasos por equipos enormes del continente europeo, como el Real Madrid y el Inter de Milán, por lo que es complejo pensar que en algún momento su vida fue totalmente distinta.

Sin embargo, como la mayoría de los futbolistas, partió desde abajo. En plena Villa México, en la comuna de Maipú, Bam-Bam dio sus primeros pasos, lo que finalmente lo llevó al éxito.

Precisamente, su seudónimo, Bam-Bam, es uno que surgió desde el relato del periodista Juan Espinosa Cataldo. Pero, no fue el primer apodo que tuvo Iván Zamorano en su vida. En el barrio lo llamaban de otra manera.

Campeón del mundo elige a Iván Zamorano como el mejor cabeceador de todos los tiempos

ver también

Campeón del mundo elige a Iván Zamorano como el mejor cabeceador de todos los tiempos

El primer apodo futbolero de Iván Zamorano

Lo contó en ESPN, en conversación con Alejandro Fantino. Iván Zamorano reafirmó que su primer apodo no fue Bam-Bam y que fue el periodista mencionado el que lo bautizó de esa manera para mejorar el relato de los encuentros.

Pero, el primer apodo de Iván Zamorano, como lo llamaban en el barrio, era “El Piojo”. Como no pegaba mucho, el propio Espinosa Cataldo decidió dejarlo de lado y crear un nuevo sobrenombre. “No me gusta”, dijo el periodista.

Después, por su habilidad para saltar y suspenderse en el aire para hacer cabezazos, también se ganó el apodo del “Helicóptero”. Aunque, otros, minoritarios y más aficionados a la historia, le decían Iván El Terrible. Como sea, Bam-Bam prevaleció.

Publicidad
Iván Zamorano siempre regala sonrisas | Getty Images

Iván Zamorano siempre regala sonrisas | Getty Images

¿Cuál fue el primer sueldo de Zamorano en Cobresal?

En la misma entrevista citada, Bam-Bam confesó que el primer sueldo que tuvo fue de apenas 6 mil pesos. “Me compré unos jeans a cuotas”, sentenció, ante la sorpresa de su entrevistador.

Iván Zamorano revela su modestísimo primer sueldo y lo que hizo con él: “Me compré a cuotas un…”

ver también

Iván Zamorano revela su modestísimo primer sueldo y lo que hizo con él: “Me compré a cuotas un…”

Lee también
Alexis Sánchez cerca de romper insuperable marca de Iván Zamorano
Alexis Sánchez

Alexis Sánchez cerca de romper insuperable marca de Iván Zamorano

Iván Zamorano cuenta detalles íntimos de Alexis Sánchez en Sevilla
Alexis Sánchez

Iván Zamorano cuenta detalles íntimos de Alexis Sánchez en Sevilla

Bam Bam Zamorano elige al próximo entrenador de la Roja
Selección Chilena

Bam Bam Zamorano elige al próximo entrenador de la Roja

Minuto a minuto: Chile y México buscan los cuartos del Mundial
Selección Chilena

Minuto a minuto: Chile y México buscan los cuartos del Mundial

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo