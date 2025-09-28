Ahora es difícil de imaginar. Iván Zamorano es un jugador histórico chileno, con pasos por equipos enormes del continente europeo, como el Real Madrid y el Inter de Milán, por lo que es complejo pensar que en algún momento su vida fue totalmente distinta.

Nacido y criado en la Villa México, en Maipú, Bam-Bam no vivió una infancia de lujos. De hecho, en su llegada a Cobresal, recibió un primer sueldo poco copioso, modesto o, realmente, burdo.

Eso lo contó en ESPN, en conversación con Alejandro Fantino. Allí, habló de sus primeros pasos en Cobresal y lo que hizo con su primer sueldo, ante la sorpresa en la mirada de su entrevistador.

Primer sueldo de Iván Zamorano

Preguntas incómodas para algunos. Hablar de dinero no es lo que más le gusta a la gente, a menos que quiera vanagloriarse de una suma exorbitante. Sin embargo, cuando Iván Zamorano tuvo que hablar de su primer sueldo, no lo hizo con pesar.

“Cuando llegué a Cobresal ganaba seis mil pesos chilenos, que son alrededor de diez dólares. Ganaba todos los meses eso y los guardaba, porque me daban la comida y todo eso”, confesó Bam-Bam.

“Y cuando pude ir a Cobreandino, ganaba como 25 mil pesos, ya era rico. Ya llamaba a mi mamá y le decía que podía dejar de trabajar, jaja”, agregó Zamorano, quien, además, contó qué hizo con su primer sueldo.

Iván Zamorano en la despedida de Rafa Márquez | Photosport

“Me compré unos jeans a cuotas, ahí en el campamento minero. Era marca Ellus”, narró, con orgullo y una sonrisa en el rostro, Iván Zamorano, quien supo ser una buena persona en la humildad y en la grandeza.

¿Quién eligió a Iván Zamorano como el mejor cabeceador de todos los tiempos?

En una entrevista en la que repasaba sus goles del Mundial de 1998, Zinedine Zidane indicó que el mejor cabeceador de todos los tiempos era Zamorano. “Da la impresión que despegaba cada vez que cabeceaba. Da la impresión de que se queda en el aire. Tiene como un doble impulso que lo hace subir”, dijo, entonces, el crack galo.