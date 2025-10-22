La Champions League completó su tercera jornada y el poderío de los grandes de Europa queda de manifiesto, pues cinco elencos están punteros con puntaje ideal.

Se trata de Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Inter de Milan, Real Madrid y Arsenal. De ellos, solamente los ingleses no saben lo que es levantar la Orejona.

En la jornada de miércoles, los españoles vencieron por 1-0 a Juventus con gol de Jude Bellingham y los alemanes golearon por 4-0 al elenco del Brujas de Bélgica. Marcaron Harry Kane, Luis Díaz, Lennart Karl y Nicolas Jackson.

Bellingham celebra su gol ante Juventus

Un poco más atrás marchan Manchester City y Borussia Dortmund, que van invictos con siete unidades cada uno.

Juventus, fuera de los clasificados

Uno de los elencos que está decepcionando es la Juventus. El elenco italiano, máximo ganador de Scudettos en su país, apenas suma dos unidades y marcha 25° en la tabla general.

Recordar que la fase de grupos de Champions League se abolió el año pasado para hacer una sola gran tabla general, que tras ocho partidos de cada elenco dirime los clasificados.

Los ochos primeros clasifican automáticamente a octavos de final del mejor certamen de clubes de Europa, mientras que del 9° al 24° juegan un playoffs para ingresar a esa fase.

Quedan cinco partidos para cada club, por lo que hay mucho en juego. De hecho, la primera fase culmina el 29 de enero de 2026.