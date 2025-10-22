Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Champions

Así queda la tabla de la Champions League luego de tres jornadas: cinco equipos con puntaje perfecto

Gigantes de Europa demuestran su superioridad y no dan espacio a la sorpresa: golea el Bayern Munich y Real Madrid gana apretado.

Por Felipe Escobillana

Harry Kane celebra su gol en Bayern Munich
© Getty ImagesHarry Kane celebra su gol en Bayern Munich

La Champions League completó su tercera jornada y el poderío de los grandes de Europa queda de manifiesto, pues cinco elencos están punteros con puntaje ideal.

Se trata de Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Inter de Milan, Real Madrid y Arsenal. De ellos, solamente los ingleses no saben lo que es levantar la Orejona.

En la jornada de miércoles, los españoles vencieron por 1-0 a Juventus con gol de Jude Bellingham y los alemanes golearon por 4-0 al elenco del Brujas de Bélgica. Marcaron Harry Kane, Luis Díaz, Lennart Karl y Nicolas Jackson.

Bellingham celebra su gol ante Juventus

Bellingham celebra su gol ante Juventus

Un poco más atrás marchan Manchester City y Borussia Dortmund, que van invictos con siete unidades cada uno.

Publicidad

Juventus, fuera de los clasificados

Uno de los elencos que está decepcionando es la Juventus. El elenco italiano, máximo ganador de Scudettos en su país, apenas suma dos unidades y marcha 25° en la tabla general.

Recordar que la fase de grupos de Champions League se abolió el año pasado para hacer una sola gran tabla general, que tras ocho partidos de cada elenco dirime los clasificados.

“Desproporcionado, tiene que ver con…”: Bielsa se gana el odio del Real Madrid tras críticar físico de su crack

ver también

“Desproporcionado, tiene que ver con…”: Bielsa se gana el odio del Real Madrid tras críticar físico de su crack

Los ochos primeros clasifican automáticamente a octavos de final del mejor certamen de clubes de Europa, mientras que del 9° al 24° juegan un playoffs para ingresar a esa fase.

Publicidad

Quedan cinco partidos para cada club, por lo que hay mucho en juego. De hecho, la primera fase culmina el 29 de enero de 2026.

Lee también
¿Y el Bayern? En Argentina revelan la 'modesta' cláusula de un chileno
Selección Chilena

¿Y el Bayern? En Argentina revelan la 'modesta' cláusula de un chileno

En Perú se ilusionan con su crack del Bayern que puede debutar ante Chile
Selección Chilena

En Perú se ilusionan con su crack del Bayern que puede debutar ante Chile

Es de un gigante, jugará ante la Roja con Perú y levanta críticas: "Arroja heridos"
Selección Chilena

Es de un gigante, jugará ante la Roja con Perú y levanta críticas: "Arroja heridos"

Pasó por la Premier, nació en Estados Unidos y jugará el Mundial en la Roja
Selección Chilena

Pasó por la Premier, nació en Estados Unidos y jugará el Mundial en la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo