Marcelo Bielsa siempre da que hablar, ya sea por su trabajo en cancha como en sus declaraciones. Esta vez, el ex DT de la selección chilena hizo enojar a todo Real Madrid con sus dichos.

Es que desde Uruguay, el “Loco” no quedó indiferente a una de las figuras merengues y criticó públicamente su cambio físico. Con vistosa musculatura, crack de Inglaterra fue tendencia por los dichos del argentino.

“Vi una foto de Bellingham y es otro jugador al que era previo a su lesión. Soy de la idea de que esa musculatura desproporcionada, especialmente en el tren superior, es un hecho estético, no un hecho vinculado con la necesidad competitiva”, partió barriendo el DT.

Bielsa acusa vanidad en Real Madrid

Siguiendo con sus descargos, Marcelo Bielsa explicó su ácida crítica contra Jude Bellingham en Real Madrid, tras su notorio cambio físico en el fútbol español. El Loco no dejó títere con cabeza.

El jugador del Real Madrid y su nuevo físico.

“Soy mal pensado, y creo que tiene que ver más con el espejo que con los rivales. Los jugadores insisten con esa musculatura sin pensar que es lo que les quita algo vinculado con la técnica”, dijo el DT argentino.

Por eso, le mandó un directo mensaje a sus dirigidos en Uruguay, argumentando que “el peso ideal es aquel que te permite jugar bien de manera duradera. Si jugás bien un partido, da lo mismo que estés flaco o gordo”.

Bielsa y sus polémicos dichos /Getty Images

“Si vos lo hacés bien seis partidos seguidos, ese es el peso que te permitió jugar bien“, cerró Bielsa, quien generó controversia internacional por sus dichos contra crack del Real Madrid.

