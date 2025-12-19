“Sobrevalorado”: Sergio Jadue arremete contra Marcelo Bielsa tras su paso por la selección chilena

Sergio Jadue sacó la voz y desde Miami enfrentó todas las acusaciones que caen sobre su persona. Lo que se arrastra desde que asumió como presidente de la ANFP, su paso por la selección chilena y que estalló los escándalos de la FIFA.

El tema es que en conversación con Europa Beat, abordó uno de los episodios que marcó su carrera como dirigente de la ANFP y que fue en el inicio de su mandato. En dicha instancia tuvo que asumir por Harold Mayne-Nicholls. Pero lo que más complicó su proceso tuvo relación con Marcelo Bielsa.

El “Loco” decidió no continuar por la llegada de Jadue y ante eso decidió dejar su cargo. “El motivo por el que renuncio fue por la forma de proceder de Sergio Jadue. Él actuó para que entendiera que yo no tenía que confiar en él”, explicó el adiestrador.

Sergio Jadue arremete contra Marcelo Bielsa

Polémica que abordó el dirigente y profundizó sobre las conductas del trasandino cuando estuvo al mando de la Roja.

“A fines del 2010 hubo elecciones programadas, las que se ensucian bastante por el condicionamiento del técnico para la permanencia de Harold Mayne-Nicholls. Fue un hecho indebido, Marcelo Bielsa es un excelente técnico. Para mí está muy sobrevalorado, pero es buen técnico. Eso condicionó su permanencia en la selección y al presidente de la ANFP”, lanzó el ex dirigente sobre el ahora DT de Uruguay.

Bielsa ahora dirige la selección de Uruguay y disputará el Mundial 2026

Luego Jadue apuntó a las contradicciones de Bielsa al momento de no querer seguir en la Roja por su llegada a la selección. “Lo justificó en el sentido de que estaba a prueba la honradez. Pero él ya había trabajado con Julio Grondona, y luego vimos que al señor Mayne-Nicholls que en dos tribunales se le ratificó la condena por estar en hechos de corrupción. Pero nadie le hace preguntas del tema, ahora fue candidato y nadie le preguntó sobre dicha sanción”, acusó.

“No creían que fuésemos capaces, pero quedó demostrado que sí se pudo. Hubo cambios de reglamentos y se realizaron contratos multimillonarios que hasta el día de hoy no son superados”, sentenció desde Miami.

