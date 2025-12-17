Lo que se perdió Chile: FIFA aumenta premios para los clasificados al Mundial 2026

La selección chilena tuvo un 2025 para el olvido y lamentablemente no pudo clasificar al próximo Mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Lo que deja una vez más a la Roja fuera del torneo más importante del planeta fútbol.

El proceso comenzó con Eduardo Berizzo, luego se intentó con Ricardo Gareca y finalmente fue Nicolás Córdova el que se hizo cargo del equipo para cerrar una campaña que solo sumó 11 unidades en 18 partidos.

“Siempre es un fracaso no clasificar. Es un fracaso de todos, del sistema. Hay algo que es estadístico pero es muy significativo, que son los porcentajes de rendimiento con diferentes técnicos”, lamentó Pablo Milad por la crisis que enfrenta el fútbol chileno.

Cuáles son los premios en el Mundial 2026

Pero la ANFP además de sufrir con el bajo rendimiento dentro de la cancha, deja escapar importantes montos por no clasificar al Mundial 2026. Así lo informó la FIFA ya que se subieron un 50% en comparación con Qatar 2022.

La selección chilena no pudo concretar el milagro y quedó fuera del Mundial 2026

El Consejo de la FIFA se realizó en Doha, Qatar, en la previa a la final de la Copa Intercontinental. Ahora los premios se dividirán entre las 48 selecciones que dirán presente.

De entrada se fijo una base de 1,5 millones de dólares para cubrir costos de preparación. Tras ello se hace un desglose que va de 9 millones para el que termine último hasta 50 millones para el campeón. Por lo que se fija como mínimo un monto de 10 palitos verdes solo por participar.