“Te vas quedando…”: Claudio Bravo explica el motivo de su repentino retiro del fútbol

Uno de los golpes más duros que ha recibido la selección chilena en el último tiempo tiene relación con el retiro de Claudio Bravo. El Bicampeón de América decidió colgar los guantes el pasado 24 de agosto de 2024 tras su participación en la Copa América en Estados Unidos.

“Es momento de cerrar un ciclo muy importante en mi vida. Es un momento para comenzar otra etapa de mi vida y también familiar que seguramente será igual de exitosa como esta etapa”, indicó a través de sus redes sociales el golero que vistió las camisetas de Colo Colo, Manchester City y Barcelona entre otros.

Antes de su anunció hubo varios clubes que intentaron evitar su retiro y estirar un año más su carrera profesional. Pese a ello, Bravo decidió dar un cambio en su vida y ahora realiza clínicas deportivas con jóvenes porteros para mejorar la formación de jugadores en Chile.

¿Porqué se retiro Claudio Bravo?

El tema es que ahora el histórico portero chileno participó de una entrevista con el youtuber Joaquín Ketlun. El joven trasandino también es golero y se ha hecho conocido por sus análisis a los especialistas bajo los tres palos.

Conversación que mantuvo con Claudio Bravo y donde decidió profundizar en el momento que lo llevó a retirarse. “Hay un tema generacional y te vas quedando descolgado”, confesó el ex portero de Chile y que hace alusión a su última participación en la selección.

Tras ello, habló sobre la formación de porteros y aseguró que “Si hay un arquero que juega muy bien y es mudo, hay que dejarlo así”. También recalcó que “sabemos como funcionan los sudamericanos, en cuanto a críticas y señalamientos a diferencia a como son en Europa”.

Incuso detalló que Luis Enrique es el mejor entrenador del momento. Cabe consignar que la entrevista saldrá en el canal de Youtube este viernes 19 de diciembre.