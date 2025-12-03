Uno de los mejores entrenadores que ha tenido el fútbol chileno es Nelson Acosta, quien a sus 81 años pasa por un delicado estado de salud.

El director técnico de la selección chilena pasa por un complicado estado médico, a raíz del alzhéimer que le fue detectado hace unos años y fue internado el pasado viernes en la Clínica Isamédica de Rancagua.

“Fue estabilizado, no a nivel óptimo, pero bastante mejor. Como arrastra un alzhéimer que le genera patologías asociadas, fue pasado a la Unidad de Pacientes Críticos, también por un tema de seguridad y resguardo”, explicó Rodrigo Carrasco, jefe de comunicaciones del recinto asistencial.

Claudio Bravo reconoce a Nelson Acosta como clave en su carrera

Uno de los tantos pupilos que tuvo Nelson Acosta en su carrera fue el ex arquero Claudio Bravo, a quien hizo debutar en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2006 con la selección chilena.

El retirado portero conversó con T13 y tuvo palabras de agradecimiento para el Calvo Estratega.

Claudio Bravo habló de Nelson Acosta. Foto: Andres Pina/Photosport

“Yo solamente tengo palabras de agradecimiento a su persona, fue de las primeras personas que confió en mí, tanto a nivel personal como a nivel profesional dentro del fútbol”, dijo Bravo.

“Me dio un espaldarazo gigante cuando fueron mis inicios dentro de la Selección“, cerró Claudio Bravo sobre Nelson Acosta.

Nelson Acosta sigue delicado de salud, pero estable, según dieron a conocer en el centro médico en el que fue internado.