Hace unos días, la noticia de que Nelson Acosta era internado de urgencia generó muchísima preocupación entre los hinchas del fútbol chileno. El DT que llevó a Chile a Francia 98, quien hace varios años fue diagnosticado con Alzheimer, atraviesa un delicado momento de salud.

Ahora, su hija, Silvana Acosta, contó detalles de la hospitalización a La Tercera. “Tuvo que ser hospitalizado en Rancagua por un desajuste del ritmo cardíaco. Al final, después de todos los análisis, se dio con que se produjo por un desajuste en los medicamentos“.

“Fue un susto bien grande, pero evolucionó bien. Es un cuadro que nos asustó harto, pero lo superó bien, ya está bien. Al final no fue tan grave, no fue algo que le sume a las complicaciones que ya tiene. Fue dado de alta y ya está en la parcela en San Vicente”, declaró.

Hija de Nelson Acosta: “Está cuidado por expertos”

Sobre el día a día de Nelson Acosa, su hija relató a LT que “estoy viajando frecuentemente, conectada, reportando. Mi papá tiene una hospitalización domiciliaria con expertos de alta calidad. Está súper bien cuidado y eso es muy tranquilizador porque está en las mejores manos”.

Por último, agradeció las muestras de cariño que recibió con la noticia de su padre y que han sido constantes. “Frecuentemente, alguien me ha estado llamando. Ítalo Traverso (su exayudante) también me pregunta. Siempre que me encuentro con futbolistas de esa época me entregan mucho cariño”.

“Si estoy reportando ahora, es porque la gente es súper cariñosa, siempre están preguntando por las redes sociales. Uno siente las buenas vibras. Es lindo todo lo que preguntan por mi padre”, cerró.