Copa Libertadores

El mejor de Sudamérica: El único chileno en el 11 ideal de la Copa Libertadores 2025

Según dio a conocer la Conmebol en sus canales oficiales, sólo un futbolista nacional fue elegido entre los 11 más destacados del certamen continental.

Por Alfonso Zúñiga

La final de la edición 2025 en Copa Libertadores, que terminó con Flamengo consagrándose campeón por cuarta vez en su historia, tuvo como una de sus principales figuras a un futbolista chileno, que es el mejor de su puesto en Sudamérica.

Por más que desde el Palmeiras estén con tragedia porque no recibió la tarjeta roja tras propinarle un patadón a su defensor Bruno Fuchs, la realidad es que desde su vuelta al equipo, Erick Pulgar se convirtió en un termómetro para el equipo brasileño.

Lo demostró desde que regresó a Copa Libertadores, en la semifinal con Racing Club. Tanto es así que la mismísima Conmebol le quiso hacer un reconocimiento a Pulgar colocándolo entre los mejores 11 futbolistas de la última edición de Copa Libertadores.

Conmebol destaca a Pulgar en Copa Libertadores

El ente rector del fútbol sudamericano puso al antofagastino nada menos que como el mejor volante central del certamen continental, para comandar un mediocampo donde abundan los futbolistas de Flamengo con una excepción, el argentino Santiago Sosa de Racing.

El 11 ideal de la Copa Libertadores está compuesto por siete jugadores del Mengão, dos de Palmeiras y otros dos de Racing. En cuanto a las nacionalidades, además de Pulgar, tenemos cuatro argentinos, tres brasileños, un colombiano, un uruguayo y un paraguayo.

Para la Conmebol, los mejores de la temporada fueron Agustín Rossi en el arco; Léo Pereira, Danilo y Gustavo Gómez en defensa; el chileno junto a Sosa, Jorge Carrascal y Giorgian De Arrascaeta en mediocampo; Pedro, José López y Adrián Martínez en delantera.

Los números del chileno en “La Gloria Eterna”

Erick Pulgar dijo presente en siete de los 13 encuentros que disputó Flamengo en Copa Libertadores, con un total de 585 minutos en cancha, donde no registró goles ni asistencias, mas recibió dos tarjetas amarillas.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la jornada 37 del fútbol brasileño, el cuadro rubronegro recibirá en el Estadio Maracaná en Rio de Janeiro ante el Ceará, este miércoles 3 de diciembre desde las 21:30 horas. Un empate o un triunfo les coronará como campeones del torneo.

