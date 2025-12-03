Polémica con Erick Pulgar: Revelan dura acción de Palmeiras tras su no expulsión en Libertadores

Continúan las repercusiones tras la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras, especialmente luego del triunfo del ‘mengao‘ y la dura entrada de su jugador, Erick Pulgar, contra el defensor del ‘verdao’, Bruno Fuchs, cuando el marcador aún se mantenía igualado sin goles en el minuto 32.

Y si bien Erick Pulgar salió a aclarar su postura respecto a la polémica jugada, en las últimas horas en Brasil se conoció una importante acción que habría tomado en ese mismo instante el conjunto de São Paulo tras la negativa del referí de mostrarle la tarjeta roja al chileno.

Revelan acción del Palmeiras tras la no expulsión de Pulgar

De acuerdo con la información publicada por Bolavip Brasil, salió a la luz que el conjunto de Palmeiras quedó indignado en los bastidores tras la no expulsión del chileno a la media hora del partido y tomó una medida contra el arbitraje designado por la Conmebol.

Según informó el reportero, Vinícius Bueno, de la cadena SporTV, después de consumarse el subcampeonato, un dirigente del Palmeiras se dirigió a la sala de arbitraje en Lima para exigir explicaciones por la no expulsión del mediocampista chileno.

La plancha de Erick Pulgar a Bruno Fuchs en la final de la Copa Libertadores sigue trayendo coletazos. (Foto: Rodrigo Valle/Getty Images)

Ante esta acción, y como respuesta, el árbitro del encuentro, el argentino Darío Humberto Herrera, alegó que no hubo suficiente intensidad en la jugada como para justificar la tarjeta roja, contradiciendo la visión del club paulista sobre la plancha, cuyos directivos apuntan principalmente al VAR como el mayor responsable, al considerar que debió recomendar la expulsión.

Aun así, desde el citado medio señalan que la dirigencia de Palmeiras entiende que este error grave no fue determinante para la derrota y que el equipo comandado por Abel Ferreira debería haber rendido mejor, especialmente tratándose de una final de la principal competición del continente.