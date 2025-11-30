El fútbol sudamericano vuelve a tener a un chileno en la cima continental. Erick Pulgar se coronó campeón de la Copa Libertadores, tras conseguir un preciado triunfo por la mínima con el Flamengo, ante el Palmeiras. El chileno fue protagonista.

En el minuto 30, una falta cometida por Fuchs contra De Arrascaeta, terminó con el jugador de Palmeiras en el piso. ¿Por qué? Por una “patadita” de Erick Pulgar que bien le pudo valer la expulsión.

Todo fue porque el chileno se tomó “revancha” por la falta cometida por el jugador del Verdao y, sin pelota, le entró con los zapatos en la canilla. Las marcas que le dejó al defensor de Palmeiras fueron demasiado evidentes como para que nadie se diera cuenta. Pero, el VAR hizo vista gorda y el propio árbitro también. Regaloncito, Pulgar se fue tan sólo con una amarilla.

Critican la falta de Pulgar

Donde hay ganadores, siempre hay perdedores. Palmeiras planteó un juego demasiado conservador y terminó pagando el precio, con un solitario gol de cabeza de Danilo.

La falta de Erick Pulgar, no obstante, sigue repercutiendo entre los hinchas del Verdao. Y no sólo entre ellos, sino también entre el propio plantel del Palmeiras. De hecho, su DT, Abel Ferreira, hizo un duro descargo contra la decisión arbitral.

“Una falta clara para tarjeta roja. Un árbitro de este nivel, y con VAR, no puede decir que no hubo intensidad porque mi jugador tiene toda la marca en la pierna“, sentenció el técnico del Verdao, quien remató con una frase llena de ironía.

“Todo sigue, está bien”, concluyó, con una cara de tres metros y una clara molestia por la decisión del juez del partido. Erick Pulgar se las llevó peladas y terminó festejando.

Erick Pulgar casi se viste de villano | Photosport

¿Qué chilenos han sido campeones de la Copa Libertadores?

Ignacio Prieto fue el primero en lograrlo, con Nacional en 1971. Luego, todos los chilenos del Colo Colo campeón en 1991. Finalmente, una oleada de futbolistas chilenos que jugaron o juegan en Brasil: Benjamín Kuscevic, Arturo Vidal, Mauricio Isla y Erick Pulgar.

