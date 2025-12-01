pulgar

Erick Pulgar levantó su segunda Copa Libertadores este pasado sábado al coronarse campeón continental con Flamengo, en la final contra Palmeiras, en el estadio Monumental de Lima, en Perú.

El mediocampista fue titular en el equipo dirigido por Filipe Luís, los 90 minutos sobre el campo, y protagonista de la gran polémica del partido…

Es que en los 30 le entró duro a Bruno Fuchs, pero el árbitro argentino, Darío Herrera, consideró que la infracción del chileno sólo ameritaba tarjeta amarilla. Hasta ahora desde Palmeiras la jugada es criticada, incluidos los hinchas, considerando que debió ser expulsado.

Pulgar se defiende: final al cien por ciento

Pulgar no había hablado hasta ahora, pero rompió el silencio por su polémica acción, defendiendo la decisión del réferi de dejarlo en el campo.

“Aquí lo que pasa es que si juegas una final al cien por ciento pasa esto. Si juegas si juegas al 10 por ciento te expulsan. Como jugué al 100, me quedé en la cancha. Estoy contento”, dijo tajante el volante nacional.

Respecto al entrenador Filipe Luís, el chileno manifestó que “para mí es un maestro. Siempre lo digo. Siempre ha sido un maestro; incluso de jugador dijo que sería entrenador”.

“Para nosotros es muy importante tenerlo aquí a un entrenador como Filipe Luís. Su forma de ver el fútbol nos facilita todo. Mejor aún habla portugués, español, inglés… de todo. Sabía cómo jugar esta Copa Libertadores y ahora toca disfrutarlo”, sentenció Pulgar.