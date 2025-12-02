El mercado de fichajes lo tuvo como una de las sorpresas en 2025, pero también como una de las decepciones en un desafío que duró muchísimo menos de lo esperado. Luego de una breve experiencia en Ñublense, donde sufrió una durísima derrota internacional, nuevamenete afina una nueva oportunidad.

Se trata de Francisco Arrué, quien cuenta las horas para ser confirmado en su nuevo trabajo. Según reportó Primera B Chile, el Pancho asumirá las riendas del plantel profesional de Deportes Recoleta, que dos fechas antes del término de la fase regular había terminado el ciclo de Luis Landeros.

De hecho, fue Omar Toloza quien se hizo cargo del primer equipo del Reco de manera interina para el cierre de la Liga de Ascenso. Luego de una serie de entrevistas y reuniones, finalmente la cúpula definió darle una oportunidad a Arrué.

Francisco Arrué comenzó como DT de Ñublense la campaña 2025. (Eduardo Fortes/Photosport).

El gerente deportivo de la institución, Sebastián González, conversó con varios directores técnicos en este casting para elegir al idóneo. El otrora mediocampista de Colo Colo, Universidad de Chile y la Católica se impuso en la elección a otros entrenadores chilenos.

Fabián Marzuca, quien es co-fundador del club en sus primeros pasos profesionales y tuvo como último trabajo un paso por San Antonio Unido. Otro que llegó al corte final fue Hernán Peña, de vasta experiencia en el ascenso nacional.

Publicidad

Publicidad

Fabián Marzuca estuvo en la terna definitiva para DT de Deportes Recoleta. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

ver también Fabián Marzuca, DT chileno que tuvo su ‘magíster’ a los 23 años: “La experiencia está sobrevalorada”

Mercado de fichajes: Recoleta obvia el 2025 de Pancho Arrué y lo escoge de DT para 2026

A Deportes Recoleta no le importó el pésimo registro que Francisco Arrué dejó como DT de Ñublense en 2025 y lo oficializarán como entrenador para la campaña 2026. El club tendrá ardua tarea en el mercado de fichajes, aunque también tiene algunos jugadores con contrato vigente.

Hernán Peña, otro de los que corrió hasta el final para dirigir a Deportes Recoleta. (Jorge Loyola/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Uno de ellos es Jaime Vargas, portero de 20 años que ya fue convocado a la selección chilena. Los dos centrales, Christian Cepeda y Francisco Alarcón, también mantienen vínculo con el Reco. Germán Estigarribia, punto clave en el ataque, es otro de los contratados. Nicolás Carvajal es otro de los que sigue, mientras que se negocia la continuidad de varios, entre ellos Mikel Arguinarena.

Será la octava experiencia de Arrué como entrenador, pues ya registra dos ciclos en Audax Italiano, dos en Deportes Colchagua, uno por Trasandino y otro por San Marcos de Arica, donde coincidió con Arguinarena. El mercado de fichajes para 2026 se mueve en todos lados.