Piden a gritos al popular fichaje que puede llegar a salvar a Colo Colo: “Es una buena carta”

La temporada 2025 está llegando a su fin, porque sólo resta la fecha 30° de la Liga de Primera y la final de la Copa Chile para dar por finalizada la campaña, en un año que fue muy malo para Colo Colo.

El Cacique quiere dar vuelta rápido la página y empezar a planear el 2026, posiblemente sin competencia internacional, ya que su clasificación a la Copa Sudamericana es casi imposible.

En Colo Colo tienen que empezar a armar de a poco el plantel para la temporada 2026, para la cual tiene que hacer fichajes si quiere mejorar lo realizado en el año que se está yendo.

Gabriel Mendoza quiere a Popín Castro en Colo Colo

Alguien que respira y piensa todo el día en Colo Colo es Gabriel Mendoza, quien en diálogo con RedGol nombró al delantero que puede llegar a ser un aporte en el Cacique versión 2026.

El Coca cree que Daniel Castro, más conocido como Popín Castro, figura de Deportes Limache, puede ser un atacante que funcione en el conjunto popular.

Postulan a Daniel Castro para Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“A mí me parece que Popín es una muy buena carta, pero Colo Colo es Colo Colo y su camiseta es muy pesada. Este año anduvo bien, creo que es un buen jugador”, dijo Mendoza.

“Pienso que si se da la posibilidad de que Popín Castro llegue a Colo Colo sería un acierto, es un buen delantero”, cerró el campeón de América.

Daniel Castro es la gran estrella de Deportes Limache y marcó 16 goles en los 34 partidos que jugó en la temporada.

