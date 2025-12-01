Uno de los eternos deseos de Colo Colo en el mercado de fichajes es el volante ofensivo Luciano Cabral, quien desde hace varios años viene sonando en el Cacique.

Desde que brilló en Coquimbo Unido que el mediocampista argentino-chileno está en la mira del conjunto popular, aunque nunca ha podido contratarlo.

Actualmente el ex seleccionado chileno está jugando por Independiente, donde es dirigido por Gustavo Quinteros, quien habló del futuro del 10.

Gustavo Quinteros y el futuro de Luciano Cabral

De la mano de Quinteros el Rojo levantó su nivel en el fútbol argentino y el ex estratega de los albos planifica el 2026, con Luciano Cabral como su volante ofensivo.

El entrenador conversó con ESPN, donde le preguntaron por el ex Argentinos Juniors y señaló que lo tiene muy considerado, por lo que se descarta una venida al fútbol chileno.

“Tiene muchas condiciones técnicas, es un asistidor. Le gusta más buscar dar el pase. Vamos a trabajar mucho con él para que pueda agregarle llegada al área y tener más posibilidades de definición”, dijo Quinteros.

“Tuvo posibilidades, pero no tuvo la suerte de poder definir mejor. A lo mejor falló ahí, pero en los últimos partidos entró y metió dos asistencias, después otros pases para un par de situaciones que fueron muy buenas”, cerró sobre Cabral.

Colo Colo tendrá que poner su mirada en otro jugador, porque Gustavo Quinteros quiere mantener a Luciano Cabral en Independiente.

