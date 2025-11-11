Este lunes por la noche, Independiente consiguió un triunfo agónico para seguir soñando con la clasificación a Copa Sudamericana en el fútbol argentino. Y Luciano Cabral fue clave para la victoria del Rojo sobre Deportivo Riestra en la fecha 15 del Torneo de Clausura.

El 10 ha tenido un semestre complicado. Para este duelo, no estuvo entre los titulares e ingresó a los 46′. Sus compatriotas, Felipe Loyola y Lautaro Millán, quienes sí fueron considerados para los amistosos de la Roja y viajarán en las próximas horas a Rusia, vieron minutos desde el arranque.

Nicolás Córdova decidió dejar fuera a Cabral de la citación de la selección naiconal, así como en el anterior amistoso ante Perú, disputado en nuestro país. Y como si le mandara un mensaje, el volante apareció en los descuentos del duelo entre Independiente y Riestra.

Fue a los 90’+5, en el último minuto de agregado, que Luciano Cabral cambió el partido. El 10 de Independiente recibió una pelota en el área estando de espalda al arco, levantó la vista y jugó con Santiago Montiel para que este pusiera el 1-0 en el Estadio Guillermo Laza.

Tweet placeholder

Luciano Cabral, fuera de la Roja

En la Roja, el último partido de Luciano Cabral fue el pasado 3 de marzo, cuando disputó 25 minutos en el empate sin goles ante Ecuador en las Eliminatorias. Fue llamado en septiembre para los últimos duelos clasificatorios contra Uruguay y Brasil, pero no jugó.

Publicidad

Publicidad

El mediocampista no ha tenido un semestre sencillo. Independiente llegó a acumular 11 partidos sin poder ganar en el Torneo de Clausura del fútbol argentino. Recién en los últimos tres encuentros, ahora bajo la dirección de Gustavo Quinteros, el Rojo se encontró con el triunfo.