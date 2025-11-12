El futuro de Alexander Aravena podría estar lejos de Brasil, ya que un club de otra liga se interesó en el chileno e incluso, ya está en conversaciones con Gremio de Porto Alegre.

El delantero formado en Universidad Católica partió a mediados del 2024 y desde entonces, ha ido alternando en el equipo titular, logrando tener continuidad incluso viniendo desde la banca. Esto generó que un equipo de otro país quisiera ficharlo.

El equipo que quiere a Alexander Aravena

De acuerdo a Moon BH, a las oficinas de Gremio de Porto Alegre llegó una oferta de Tigres de México. Sí, el club donde han jugado Eduardo Vargas, Sebastián González, Héctor Mancilla y Claudio Núñez, entre otros chilenos.

Los Felinos quieren contar con Alexander Aravena en el 2026, para lo cual ya le hicieron un ofrecimiento formal al Tricolor: un préstamo por toda la próxima temporada, a cambio de 3 millones de dólares. Claro que este acuerdo no convence a los brasileños.

Gremio compró el pase de Aravena en 3.5 millones de dólares a Universidad Católica a mediados de 2024. Estiman que si el chileno no tiene una buena campaña en Tigres, estos podrían devolver al jugador y con un precio devaluado, algo que no les conviene.

Por lo anterior, en caso de realizarse el negocio, el Tricolor Gaúcho buscaría que el préstamo sea con obligación de compra. En caso que no se dé esto, es difícil que Alexander Aravena salga bajo las condiciones anteriores. Tigres tendría que reconsiderar su oferta.

Desde su arribo en 2024, Aravena ha disputado 51 partidos, con 7 goles y 3 asistencias. Por ahora, el delantero formado en Universidad Católica trabaja con la selección chilena de cara al amistoso ante Rusia de la presente fecha FIFA.