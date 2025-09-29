El chileno Alexander Aravena apareció de muy buena manera para poner su nombre entre los goleadores del Gremio en el gran triunfo sobre el Vitória, donde salió de refilón la figura de Gustavo Quinteros. Luego de una lucida acción del nigeriano Francois Amuzu por la banda izquierda, el Monito le sacó el máximo rédito a ese centro raso.

Con un toque al balón, Aravena dejó fuera de foco a su marcador, Zé Marcos. Acto seguido, el ariete formado en la Universidad Católica ubicó un remate imposible para el golero y sentenció el 3-1 del cuadro de Porto Alegre. Por cierto, la actuación del chileno motivó elogios de su entrenador.

“Ojalá siempre todos entren como lo hicieron hoy Amuzu y Aravena”, apuntó Mano Menezes, quien tomó el mando del Tricolor Gaúcho tras la breve experiencia de Quinteros en ese club. Corría abril de 2025 cuando el entrenador de 63 años llegó a su actual cargo.

El panorama actual de Gremio invita a Menezes a pensar en una despedida. Esto porque a fines de 2025 se llevará a cabo un proceso eleccionario en la institución. Tiene por objetivo renovar al Consejo Deliberativo y también elegir al nuevo presidente para el período que irá desde 2026 hasta 2028.

Mano Menezes terminó feliz con la victoria de Gremio. (Lucas Figueiredo/Getty Images).

Por eso es incierta la continuidad del entrenador. “La gente de aquí trabaja para Gremio. Si cuando llega diciembre, la nueva dirección del club escoge otro camino, hasta el último día trabajaremos para lo mejor de Gremio”, aseguró el avezado Mano Menezes.

El DT del chileno Aravena en Gremio deja un palo a Quinteros

Mano Menezes es el DT de Alexander Aravena desde que reemplazó a Gustavo Quinteros, defenestrado en Gremio por perder el torneo estadual gaúcho ante el acérrimo rival del club: Internacional de Porto Alegre. Eso provocó que el ex DT de Colo Colo, quien acaba de debutar en Independiente, ni siquiera pudiera llegar al Brasileirao.

En ese contexto, el mismo periodista que interpeló a Menezes con el clima político institucional puso un nombre sobre la mesa: el de Renato Gaúcho, un experimentado multicampeón como entrenador de Gremio, donde tiene cuatro ciclos. Acaba de renunciar tras perder ante Lanús el boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana.

Renato Portaluppi tiene 10 títulos en Gremio, incluida la Copa Libertadores 2017. (Ruano Carneiro/Getty Images).

“Si fuera otro entrenador, le entregaré algo mejor de lo que me dieron a mí. Eso te lo garantizo. Si fuera Renato Gaúcho, con mucho gusto, si es de tu preferencia”, fue la defensa que hizo Menezes a su trabajo en el Tricolor. Y se diferenció con firmeza de su antecesor, el argentino-boliviano que hoy tiene a su cargo a tres chilenos en uno de los clubes más grandes de Argentina.

Gustavo Quinteros fue campeón en Argentina y duró apenas unos meses en Gremio. (Christian Alvarenga/Getty Images).

Así va el Gremio en la tabla de posiciones del Brasileirao

Tras un inicio para el olvido, Gremio marcha en el 10° lugar de la Serie A en el Brasileirao al cabo de 25 fechas disputadas.