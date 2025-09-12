El mercado de pases sumó una sorpresa luego de que se confirmara que Gremio, club donde milita Alexander Aravena, ya no considera al delantero chileno dentro de sus planes y busca darle salida. En ese contexto, Tigres de la liga mexicana aparece como un posible destino.

Según informó Kaliel Dorneles de Bandeirantes en su canal de Youtube, el jugador chileno, que tiene contrato vigente hasta el 2028, no logró cumplir con las expectativas ni consolidarse en el equipo, por lo que perdió espacio en la plantilla.

El comunicador agregó que, si bien Gremio no está directamente ofreciendo al formado en Universidad Católica al mercado, está abierto a escuchar propuestas y su destino, a horas de cerrarse el mercado de transferencias en México, sería Tigres.

Los millones que recibirá Universidad Católica por la venta de Aravena

En Gremio, reveló Dorneles de Bandeirantes tienen como intención principal concretar una venta, aunque no descartan un préstamo con obligación de compra, en donde de realizarse la transacción, Universidad Católica recibirá una importante suma.

Gremio compró el 70% del pase de Aravena a la UC en julio de 2024 y según lo que recopila Punto Cruzado, el club nacional recibiría un monto aproximado de 1,2 millones de dólares si se concreta su venta a Tigres.

El jugador estaría muy cerca de sellar su futuro fuera de Brasil/Getty Images)

¿Tigres quiere a Aravena?

Las transferencias de la Liga Mexicana siguen abiertas, pero hace algunos días, el diario Deportes de México recogió el presidente del club, Mauricio Culebro, señaló el informe anual de sostenibilidad, que no se realizarán comprar de pánico antes del cierre del mercado y que no ocuparían un cupo extranjero.

Pero a pesar de estas declaraciones, dejaron la puerta abierta para ver que ocurrirá antes del cierre del mercado este viernes.

“Tenemos un gran plantel, está completo con grandes jugadores, creo que la competencia interna está, si no es alguien que en verdad no venga a dar un salto de calidad creemos que nos quedaremos así, mientras esté abierto, todo puede pasar”.

