Un inesperado momento está viviendo Alexander Aravena quien actualmente milita en Gremio, en donde medios brasileños informaron que el jugador de la Roja no tiene espacio en el equipo al que llegó en la temporada 2024.

Según revela el comunicador Kaliel Dorneles de Bandeirantes en su canal de YouTube, el jugador nacional ya no tiene espacio en el club brasileño por lo que buscarán su salida, comentando que desde su llegada, Aravena “aún no logró cumplir con las expectativas, ni consolidarse en el equipo”.

Asimismo agrega que no están ofreciéndolo al mercado, sino que si llega una propuesta, negociarán. Dorneles de Bandeirantes comenta que la preferencia de Gremio es vender al jugador, pero si eso no sucede aceptarán un préstamo con “obligación de compra”.

El club que buscará el fichaje de Alexander Aravena

El club que iría detrás del jugador chileno es Tigres de la Liga Mexicana. “Las transferencias para la liga mexicana siguen abiertas. Gremio está esperando una propuesta para quizás hacer viable la salida”.

El jugador nacional llegó el 2024 al equipo brasilero/Getty Images)

El comunicador agregó que el club no ha hecho pública esta postura, pero que es algo que ya se habla tras bastidores. “Ya definieron el precio que aceptarán si llega (una propuesta).

La otra situación que complica a Aravena en Gremio

Recientemente, el equipo carioca anunció el fichaje de Willian, delantero de 37 años, que emocionó a la liga con su regreso al Brasileirao y que compite por el mismo puesto que el jugador chileno en el club.

Con paso en clubes como el Shakhtar Donetsk, el Chelsea y el Arsenal, tras tres temporadas en el Fulham, donde jugó 67 partidos en todas las competiciones y marcó 10 goles en dos temporadas, el jugador llega como la gran esperanza para ayudar al club, que actualmente va en la décima tercera posición, ha clasificar a los campeonatos internacionales.

