Fútbol brasileño

Con minutos baila el Monito: Alexander Aravena busca emigrar de Gremio y hasta Católica podría ser su futuro

El ex Universidad Católica está en búsqueda de nuevos horizontes. Con la UC en Libertadores... ¿se abre la posibilidad de un retorno?

Por Jose Arias

El Monito baila con mayor minutaje.
No son tantos los futbolistas chilenos que militan en el extranjero y que podemos destacar por su aporte a sus respectivos clubes. Uno de ellos es Alexander Aravena, ex Universidad Católica que milita en el Gremio de Porto Alegre.

Ha sido una temporada de cosas positivas para sacar en limpio por parte del Monito. Con 37 partidos jugados en la temporada, cinco goles y una asistencia, el chileno se ha posicionado como un aporte real para su equipo.

Sin embargo, en casi la totalidad de esos 37 encuentros, 24 para ser exacto, Aravena vino a contribuir desde la banca. Y, para más remate, en doce de ellos fue reemplazado, sin terminar los noventa. Suma y resta, Monito jugó tan sólo un duelo completo en toda la temporada.

Buscaría club

Esta situación tiene a Alexander Aravena descontento. El entrenador del Gremio, Mano Menezes, no lo tiene considerado, más allá que como una alternativa. El ex UC busca tener más continuidad de juego.

Es por eso que, tal como señaló el periodista chileno radicado en Brasil, José Tomás Fernández, el chileno estaría buscando su salida del club de Porto Alegre, en caso de que el DT siga en el club.

“El chileno se siente cómodo en Porto Alegre, pero quiere más minutos, por lo que se estudiarán las ofertas que lleguen”, señaló el periodista, lo que podría acercar a Monito a otro club del Brasileirao. ¿O podría volver a Católica? Todo está por verse.

¿Cuándo juega el Gremio de Porto Alegre?

Será el último partido del Brasileirao. Gremio de Porto Alegre jugará ante Sport Recife, de visita. El duelo está programado para las 16.00 horas de este domingo 7 de diciembre.

