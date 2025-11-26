Buen momento vive Erick Pulgar en el Flamengo. El cuadro carioca está líder del Brasileirao y tendrá una dura final de Copa Libertadores, ante el Palmeiras. Dos logros que pueden embellecer las vitrinas del glorioso club de Río de Janeiro.

La jornada del martes podía ser la que definía el Brasileirao. Pero, no pudo ser. Palmeiras cayó ante el Gremio y dejó todo pavimentado para el Fla. No obstante, el cuadro de Pulgar no pudo ante el Mineiro.

El empate con el equipo de Jorge Sampaoli dejó a cinco unidades de distancia al Flamengo, con seis puntos por disputarse. Esto significa que la próxima fecha, en la que el Fla enfrentará a Ceará en el Maracaná y el Verdao al Mineiro de visita, podría definir al campeón.

ver también ¿Mal año para los centenarios? Equipo brasileño puede perder su primer boleto a la Copa Libertadores

Pulgar para arriba: podría ser su primer Brasileirao

Erick Pulgar ha sabido obtener títulos con el Flamengo en el país de la samba. Dos campeonatos cariocas, una Supercopa y una Copa de Brasil se acumulan en su palmarés. Sin embargo, no ha podido levantar el trofeo del Brasileirao.

Con seis unidades por disputarse y la ya nombrada ventaja, es buen momento para considerar que Erick Pulgar se transformará en el sexto chileno en ser campeón del Brasileirao sumando minutos.

Antes, eso sí, habrá que definir otra cosa. Flamengo y Palmeiras no solamente están peleando por el título del Brasileirao, sino que, casualidad o no, son los finalistas de la Copa Libertadores. Este fin de semana, habrá campeón continental.

Publicidad

Publicidad

Erick Pulgar se ganó los aplausos por su marca a Neymar | Getty Images

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores de América?

Será este sábado 29 de noviembre cuando se vean las caras Palmeiras y Flamengo por la final de la Copa Libertadores. Se jugará en Lima, Perú, y su inicio está agendado para las 18.00 horas de aquel día.