El argentino Ramón Díaz está enfrentando una ola de críticas en Brasil tras unas desafortunadas declaraciones. Luego del empate de su Internacional de Porto Alegre ante el Bahía, el trasandino apuntó al VAR dando un insólito motivo para un cobro.

De acuerdo al DT, el hecho que una mujer haya estado a cargo de revisar una jugada que terminó en penal puede varias las cosas a la hora de un cobro, algo por lo que su propio club tuvo que dar la cara.

Primero el argentino aseguró a los medios que “no podemos hablar mucho de los árbitros porque está el VAR”. Hasta ahí todo bien, salvo lo que dijo después, que fue empeorando con el correr de los segundos.

La funa a Ramón Díaz por machista

El ex River Plate declaró que “en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer interpretó un penal de otra manera, que el fútbol es diferente”.

“Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece y creo que es bastante complicado para ella. No puede ser que, en un club tan importante, pase esto, lo que pasó hoy. Porque fue increíble. El fútbol es para hombres, no para chicas, es para hombres”, agregó.

Estas declaraciones hicieron que el propio club tuviese que dar una declaración. “El Sport Club Internacional reafirma su compromiso de respetar y valorar a la mujer en todos los ámbitos del deporte y la sociedad. El lugar de la mujer está donde ella quiera estar“, afirmaron en un comunicado.

Para cerrar, Díaz usó su Instagram para defenderse de las críticas, asegurando que “utilicé una comparación infeliz para referirme a un aspecto específico del juego. Reconozco que me equivoqué en cómo expresé mi pensamiento y pido disculpas por eso”.

